Nächstes Schalke-Beben?! Schneider, Gross und Riether raus

Sind offenbar nicht mehr länger beim FC Schalke 04 tätig: Jochen Schneider und Christian Gross

Beim FC Schalke 04 scheint das nächste Beben erfolgt sein. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sägt der Aufsichtsrat die komplette sportliche Führung des Revierklubs ab.

Laut dem TV-Sender "Sky", der die Meldung am Sonntagmorgen verbreitete, werden Sportvorstand Jochen Schneider, Kaderplaner Sascha Riether, Cheftrainer Christian Gross und Athletiktrainer Werner Leuthard mit sofortiger Wirkung entlassen.

Bestätigt ist die Meldung seitens des Klubs noch nicht. Das für Sonntag angedachte Training wurde kurzfristig abgesagt.

Am Samstagnachmittag hatte die sportliche Krise beim 1:5 gegen den VfB Stuttgart den nächsten Tiefpunkt erreicht. Zuvor war bekannt geworden, dass sich Teile der Schalker Spieler gegen den Trainer ausgesprochen hatten. "Sky" zeigte am Sonntagmorgen Bilder von Gross, der mit gepackten Taschen das Hotel in der Nähe der Veltins-Arena verließ.

Wie besetzt Schalke 04 die offenen Posten?

"Sky" zufolge dürfte Peter Knäbel, technischer Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, die Nachfolge von Sportvorstand Jochen Schneider übernehmen. Bei der Neu-Besetzung der Trainer-Position könnte Schalke 04 ebenfalls auf eine Interimslösung setzen.

Der Tabellenletzte taumelt dem vierten Abstieg der Vereinsgeschichte entgegen. Gross hatte erst im Dezember die Nachfolge von Huub Stevens angetreten, der die Mannschaft nach der Freistellung von Manuel Baum bis zum Jahresende 2020 interimsweise übernommen hatte. Baum selbst war kurz nach dem Saisonstart auf David Wagner gefolgt.

Sascha Riether wurde beim FC Schalke 04 als Leiter der Lizenzspielerabteilung eingesetzt, um die Arbeit zwischen dem Trainer-Team und der Mannschaft positiv zu beeinflussen.

Am Freitag (20:30 Uhr) trifft S04 im Kellerduell auf den FSV Mainz 05 mit Sportvorstand Christian Heidel, der einst auch auf Schalke tätig war.

Mit nur neun Punkten aus 23 Spielen haben die Königsblauen bereits neun Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Acht der elf Pflichtspiele in der kurzen Amtszeit von Gross verloren die Schalker, neben einem 4:0-Sieg gegen Hoffenheim gelangen lediglich zwei Remis.