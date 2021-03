Medien: Sancho und "weiterer Hochkaräter" vor BVB-Abgang

Maik Hölter/TEAM2sportphoto/Pool

Jadon Sancho (l.) verlässt den BVB angeblich

Nach der laufenden Saison lässt Marco Rose den Trainerposten bei Borussia Mönchengladbach hinter sich und übernimmt das Zepter bei Borussia Dortmund. Beim BVB wird es allerdings wohl nicht nur Bewegung an der Seitenlinie geben.

Zu Beginn seiner Amtszeit in Gladbach hat Rose den Kader mit Spielern wie Marcus Thuram, Breel Embolo oder Stefan Lainer oder Ramy Bensebaini verstärkt. Allesamt Akteure, die Wucht, Dynamik, Mentalität und Aggressivität verkörpern.

Aus diesem Umstand schlussfolgerte der "kicker" nun, dass Rose auch beim BVB nach Spielern suchen könnte, die den Schwarz-Gelben "zusätzliche Wucht und Dynamik in der Offensive" verleihen. Attribute, die in Dortmunds Abteilung Attacke derzeit das Hoheitsgebiet von Erling Haaland sind. Ohnehin sollen die Entscheidungen über potenzielle Neuzugänge angeblich in enger Absprache mit Rose erfolgen.

Zudem verkündet das Fachmagazin, dass der BVB im Sommer neues Personal für die Innenverteidigung und die Außen sucht. Ob Rose auch auf der Torhüterposition eine Veränderung herbeiführt, hängt wohl auch davon ab, wie sich das coronabedingt arg gebeutelte Budget gestaltet, das die Schwarz-Gelben ihrem neuen Übungsleiter zur Verfügung stellen.

Das notwendige Kleingeld für neues Personal könnte der Verkauf von Top-Star Jadon Sancho in die Kassen spülen. Ein Abgang des Engländers sei "aus wirtschaftlichen Gründen so gut wie sicher", schreibt der "kicker". Zudem könnte ein "weiterer Hochkaräter den Verein ebenfalls verlassen". Um wen es sich handelt, bleibt allerdings offen.

Glaubt man dem "kicker", dürfte Rose beim BVB auch ohne Sancho und Co. einiges bewegen. Der Vergleich zu Kumpel und Ex-Coach Jürgen Klopp sei angebracht, heißt es. Klopp gehört zu den erfolgreichsten Trainern der Dortmunder-Geschichte und gilt weiterhin als Blaupause für den perfekten Mann an der Seitenlinie des BVB.