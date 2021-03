Burgstaller: "Fühle mich einfach wohl hier"

Blatterspiel via www.imago-images.de

Für den FC St. Pauli läuft es in den vergangenen Wochen, für Goalgetter Guido Burgstaller sogar noch besser. Acht Tore erzielte der ehemalige ÖFB-Teamspieler in den letzten sieben Spielen, alle davon am Stück. Damit ist er in der internen Vereinsrangliste der Torjäger der "Kiezkicker".

Nach seinem Verletzungspech kurz nach dem Wechsel von Schalke 04 zu Zweitligist FC St. Pauli, hat sich Guido Burgstaller mit etwas Verspätung mittlerweile zu einer unverzichtbaren Konstante bei den "Kiezkickern" gemausert. Zuletzt traf er sieben Spiele am Stücke, acht Tore gelangen ihm in diesem Zeitraum, zuletzt ein Doppelpack beim 3:2-Sieg gegen Darmstadt. Er ist aktuell der erfolgreichste Torschütze in seinem Team und hat einen großen Anteil daran, dass man sich in St. Pauli aktuell nicht akut mit dem Thema Abstieg beschäftigen muss.

Im Interview mit "sport1.de" gibt der 31-jährige Angreifer einen Einblick in seine Zeit beim Hamburger Kultklub und freut sich, dass es momentan so gut für ihn läuft: "Es war eine schwierige Situation, wenn du zu einem Verein kommst und gleich verletzt bist. Die Reha hat aber gut funktioniert, ich konnte wieder schnell auf den Platz und jetzt bin ich froh, dass ich über eine längere Zeit fit bin."

"Ich fühle mich einfach wohl hier"

In den letzten sieben Ligaspielen traf Burgstaller mindestens einmal immer ins Tor, eine ordentliche Serie, die der Stürmer aber nicht nur als persönlichen Erfolg sieht: "Ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen kann. Da gehören aber immer mehrere Leute dazu."

Warum es aktuell so dermaßen gut rennt, dafür hat der ehemalige Rapid-Stürmer eine ganz einfache Erklärung: "Ich fühle mich einfach wohl hier, habe Spaß. Das Paket stimmt hier. Als Fußballer ist es immer das Wichtigste, dass man Spaß hat." Den hat sein Team offensichtlich, die letzten vier Ligabegegnungen konnte St. Pauli allesamt für sich entscheiden.

Generell läuft es mit sechs Siegen und lediglich zwei Niederlagen aus den ersten zehn Spielen im Jahr 2021 mehr als ordentlich für die "Kiezkicker", die aktuell mit sieben Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, sich etwas Luft im Abstiegskampf verschafft haben.

Dabei gibt Guido Burgstaller an, dass man mit Jahreswechsel an kleinen Schrauben gedreht hat, um einen Flow zu kommen und gibt sich optimistisch, dass man diesen Lauf auch in den nächsten Wochen fortsetzen kann: "Den Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, wollen wir weitergehen. Am Ende werden wir sehen, was dabei herauskommt. Wenn wir die Leistung der vergangenen Wochen abrufen, hoffe ich, dass noch ein paar Siege hinzukommen werden."

Mit dem Hamburger SV steht da gleich ein dicker Brocken als nächster Gegner an. Einen Sieg im "Nordderby" würden Burgstaller und Co. nur allzu gerne als fünften Streich in Folge mitnehmen.

