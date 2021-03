Isak nicht zu bremsen: Was dem BVB alles entgeht

laliga.com

Der einstige BVB-Stürmer Alexander Isak trifft derzeit nach Belieben

Alexander Isak galt einst bei Borussia Dortmund als das nächste große Versprechen. Beim BVB konnte sich der junge Schwede aber nie wirklich durchsetzen. Bei der Real Sociedad hat der 21-Jährige den endgültigen Durchbruch längst geschafft. Vor dem Top-Spiel in LaLiga gegen Real Madrid (21:00 Uhr im Live-Ticker auf sport.de) beeindruckt Isak mit rekordverdächtigen Zahlen. Einige Rekorde hält er sowieso schon.

Alexander Isak ist im Jahr 2021 einfach nicht zu bremsen. Zwölf Tore und zwei Vorlagen hat er in der laufenden Saison für die Real Sociedad aus San Sebastián in LaLiga erzielt. Neun Mal netzte er allein seit dem Jahreswechsel, also in den letzten sechs Partien. Zuletzt knipste er dreifach beim 4:0-Sieg gegen CD Alavés. Für seinen Hattrick benötigte Isak übrigens nur vier Schüsse, nach 65 Minuten wurde er ausgewechselt.

Sein Siegtreffer beim 1:0-Erfolg in Getafe eine Woche zuvor erregte in Spanien allerdings noch etwas mehr Aufmerksamkeit. Mit zarten 21 Jahren und 146 Tagen schoss er sich zum jüngsten Spieler aus dem spanischen Oberhaus, der in fünf aufeinander folgenden Spielen getroffen hat.

Alexander Isak stellt eine neue Bestmark auf (Bild: laliga.com)

Die Liste der "älteren" Spieler beweist, in welch illustrer Runde sich der einstige BVB-Spieler befindet. So war Sergio Agüero, damals in Diensten von Atlético Madrid, bei seinem fünften Tor in Folge 75 Tage älter als Alexander Isak. Antonio Sanabria war im Trikot von Real Betis 85 Tage älter, Samuel Eto'o und Gonzalo Higuaín schafften dieses Kunststück gar erst im Alter von 22 Jahren.

BVB besitzt angeblich eine Rückkaufklausel

Trifft Isak nun auch gegen Real Madrid, gehört ihm zudem ein alter Klub-Rekord der Real Sociedad. Denn neben dem ehemaligen Dortmunder trugen sich lediglich Darko Kovacevic, der zwischen 2002 und 2007 im Baskenland stürmte, und John Aldridge (1989 bis 1991) ebenfalls in sechs aufeinander folgenden Liga-Spielen in die Liste der Torschützen ein. Die Königlichen aus der Hauptstadt sollten angesichts der Gala-Form von Alexander Isak also gewarnt sein.

Bei Borussia Dortmund dürfte man die Entwicklung des im Januar 2017 für rund 8,5 Millionen Euro vom AIK Solna geholten Stürmer mit Freuden verfolgen - obgleich Isak im BVB-Trikot wenig Erfolg hatte, traf er in rund zwei Jahren am Borsigplatz bei 13 Profi-Spielen nur einmal ins Eckige. Aber: Medienberichten zufolge besitzt der BVB eine Rückkaufklausel für Isak, die laut "WAZ" bei 30 Millionen Euro liegt.

Ob Borussia Dortmund einen zweiten Versuch bei Isak starten wird, ist derzeit jedoch kaum abzusehen. Schließlich hat der BVB in Erling Haaland einen noch treffsicheren Stürmer in den eigenen Reihen und somit im Angriff keinerlei Bedarf. Und: Mit dem FC Barcelona bringt sich laut jüngstem "ESPN"-Bericht ein noch größeres Kaliber des internationalen Fußballs in Stellung. Nicht allzu undenkbar, dass Isak schon bald in Katalonien seine Rekordjagd fortführt.

Apropos Rekorde: Einen Meilenstein der schwedischen Fußball-Geschichte hat Alexander Isak schon ganz früh in seiner Karriere aufgestellt. Kurz vor seinem Wechsel zum BVB, also im Winter 2017, traf der Angreifer beim 6:0-Sieg der A-Nationalmannschaft gegen die Slowakei - und ist seither der jüngste Torschütze der "Tre Kronor".

Damals war Alexander Isak zarte 17 Jahre, drei Monate und 22 Tage alt.

Gerrit Kleiböhmer (mit Material von laliga.com)