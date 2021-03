Real Madrid patzt im Titelrennen gegen San Sebastian

Indira via www.imago-images.de

Real Madrid lässt Punkte gegen San Sebastian liegen

Mit Nationalspieler Toni Kroos in der Startelf hat der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid im Titelkampf gepatzt.

Nach zuletzt vier Siegen in Serie kamen die Königlichen gegen Real Sociedad San Sebastian nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Der Rückstand auf den Stadtrivalen Atlético Madrid liegt mit einem Spiel mehr auf dem Konto bei fünf Punkten.

Portu (55.) brachte die Gäste aus dem Baskenland in Führung. Junior Vinicius (89.) gelang spät noch der Ausgleich. Trainer Zinédine Zidane fehlten erneut einige Stammkräfte. Abwehrchef Sergio Ramos fällt nach einer Knie-Operation wochenlang aus. Eden Hazard (Muskelverletzung) und Torjäger Karim Benzema (Adduktorenverletzung) standen ebenfalls nicht im Kader.

Atlético hatte seine Minikrise am Sonntag beendet. Nach drei Pflichtspielen in Folge ohne Sieg setzte sich die Mannschaft von Trainer Diego Simeone beim FC Villarreal mit 2:0 (1:0) durch. Durch das Remis gegen San Sebastian verpasste Real den Sprung auf Rang zwei, den sich der FC Barcelona mit einem Sieg im Spitzenspiel beim FC Sevilla am Samstag sichern konnte.

Bereits am kommenden Spieltag kommt es in Madrid im Wanda Metropolitano zum Stadtderby zwischen Atlético und Verfolger Real. Ein Sieg der Colchoneros gegen die Königlichen könnte bereits die Vorentscheidung im spanischen Meisterkampf sein.