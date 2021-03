Ljubičić bestätigt Kontakt zu anderen Vereinen

GEPA pictures/ Mario Kneisl

Dejan Ljubičić ist bei Rapid zum Anführer gereift

Im kommenden Sommer läuft der Vertrag von Rapid-Kapitän Dejan Ljubičić aus, bisher gab es noch keine Einigung um eine mögliche Vertragsverlängerung. Auch ein Wechsel ins Ausland kreist weiterhin um die Zukunft des 23-Jährigen, der nun bestätigt, dass es Kontakt zu anderen Vereinen gibt.

Beim SK Rapid Wien hat es Dejan Ljubičić bis zum Kapitän gebracht, ist bei den "Grün-Weißen" eine fixe Größe und ist mit ihnen in der aktuellen Saison im Bundesliga-Meisterschaftsrennen noch mittendrin. Doch im Sommer läuft der Vertrag des 23-jährigen Mittelfeldspielers aus, bisher konnte man sich noch auf keine Verlängerung einigen. Auch ein Wechsel ins Ausland scheint weiterhin möglich, wurde Ljubičić ja schon in der Vergangenheit immer wieder mit einem Transfer aus Wien in Verbindung gebracht. Ein Wechsel in die USA scheiterte sogar auf der Zielgeraden.

In der "Sky-Sendung: Dein Verein" nimmt der Kapitän der Hütteldorfer nun Stellung zu seiner aktuellen Vertragssituation und lässt dabei noch vieles offen: "Ich kann nur sagen, dass mein Berater in ständigem Kontakt mit Rapid ist. Ich muss ehrlicherweise auch zugeben, dass er auch mit anderen Vereinen aus dem Ausland spricht. Jeder kennt meine Situation: Mein Vertrag läuft aus im Sommer. Aber ich konzentriere mich jetzt auf Rapid und ich will meine Leistungen bringen. Ich kann jedem garantieren, dass ich Vollgas gebe bei Rapid."

Nationalteam ein großes Ziel

Beim SK Rapid steht er seit seiner Jugend unter Vertrag, nach seiner Leihrückkehr aus Wiener Neustadt, gehört er seit 2017 auch dem Profikader der "Grün-Weißen" an. Für Rapid absolvierte er bisher rund 118 Pflichtspiele, 88 davon in der Bundesliga. Mittlerweile ist er in Wien-Hütteldorf zum Kapitän gereift, eine Rolle, die er gerne einnimmt: "Ich habe die neue Rolle eingenommen und ich glaube, ich habe es bis jetzt gut gemacht. Die Leistungen von mir und von der Mannschaft müssen stimmen. Natürlich freue ich mich, dass ich jetzt Kapitän bin von diesem großartigen Verein."

Verletzungen warfen den 23-jährigen Mittelfeldmann aber immer wieder zurück, deshalb steht für den ehemaligen U21-Teamspieler Österreichs auch noch kein Einsatz im A-Team zu Buche. Eine Tatsache, die er in Zukunft gerne ändern möchte: "Natürlich will jeder Spieler mal für sein Land spielen. Aber für mich ist wichtig, dass ich meine Leistungen bei Rapid bringe und wenn ich das schaffe, dann wird das vielleicht mal irgendwann passieren. Ich würde mich freuen, wenn mich Franco Foda vielleicht mal einberuft."

Mit Rapid liegt er in der aktuellen Saison absolut im Lot, mit 40 Punkten ist man nach 19 Spieltagen nur drei Punkte hinter Tabellenführer Salzburg. Drei Spiele sind im Grunddurchgang noch zu absolvieren, ehe die Punkte geteilt werden und es in der Meistergruppe weitergeht. Zuletzt mühte man sich zu einem knappen Sieg gegen die SV Ried, der Goldtorschütze: Yusuf Demir.

"Sehen es jeden Tag beim Training, was für eine Qualität er hat"

Für den 17-jährigen Shootingstar von Rapid hat der Mannschaftskapitän nur positive Worte übrig: "Wir wissen alle, was für ein Juwel wir hier bei Rapid haben und wir sehen es auch jeden Tag beim Training, was für eine Qualität, was für ein Talent er hat." Dabei findet er es auch gut, dass Demir dabei nicht zu sehr im Rampenlicht steht und auch noch keine Interviews geben muss.

Auf jeden Fall prophezeit Dejan Ljubičić seinem sechs Jahre jüngeren Mannschaftskollegen eine rosige Zukunft: "Er ist ein ganz ruhiger Typ, der beim Training Vollgas gibt und immer gewinnen will. Wir sind ganz, ganz froh, dass wir Yusuf Demir bei Rapid haben. Ich kann mich nur öfters wiederholen, dass Yusuf ein wirklich sensationeller Kicker ist. Er soll weiterhin an sich arbeiten und dann wird er sicher eine große Karriere haben."

red