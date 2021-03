SKN-Talent wechselt zu Bayern München

GEPA pictures/ Johannes Friedl

Emilian Metu zieht aus in die große, weite Fußballwelt

Der 17-jährige Emilian Metu wagt kommenden Sommer den Sprung ins Ausland und bekommt beim deutschen Rekordmeister Bayern München einen Vertrag bis 2025.

Hammer-Transfermeldung aus St. Pölten! Das SKN-Talent Emilian Metu wird kommenden Sommer zum FC Bayern München wechseln. Beim deutschen Rekordmeister bekommt der 17-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2025.

"Wir wollten Emilian diese große Chance, beim besten Klub der Welt zu spielen, keinesfalls verbauen. Wir sind sehr stolz darauf, dass es ein Spieler aus der Akademie zu den Bayern geschafft hat und vielleicht eine Karriere wie David Alaba starten kann. Für Emilian ist das eine Topchance, die er sicherlich nützen wird", sagte Andreas Blumauer, General Manager der Niederösterreicher.

Transfer zu Bayern München: Für Emilian Metu "geht ein Traum in Erfüllung"

Metu hatte bereits im Jänner ein Probetraining bei den Bayern absolviert und konnte dort offenbar überzeugen. "Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Meine gesamte Familie ist schon jahrelang Bayern-Fan, jetzt werde ich ein Teil dieses großartigen Klubs. Ich möchte mich in München durchsetzen", freut sich das SKN-Eigengewächs. Bei den St. Pöltnern stand er in dieser Saison bisher fünf Mal im Kader und wurde zweimal in der Bundesliga eingewechselt.

Bayerns Campusleiter Jochen Sauer hält viel vom Neuzugang aus Österreich: "Emilian ist in seinem Jahrgang ein großes Talent auf seiner Position. Wir sind glücklich, dass er sich für den FC Bayern entschieden hat und hier die nächsten Schritte gehen möchte." Vorerst soll Metu bei dem Zweitteam der Bayern in der 3. Liga zu Einsatz kommen.

