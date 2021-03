Nübel denkt an Bayern-Abschied - Leihe zu Ex-FCB-Coach?

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Verlässt Alexander Nübel den FC Bayern im Sommer?

Zwei magere Einsätze hat Alexander Nübel in dieser Saison erst für den FC Bayern absolviert. Zu wenig für das Lager des Torhüters und weit hinter der versprochenen Anzahl von Spielen. Nun steht eine Leihe im Raum. Auch ein anderer FCB-Keeper könnte den Klub verlassen.

Lange ist es her, dass Nübel das letzte Mal für den deutschen Rekordmeister auf dem Platz stand, genauer gesagt drei Monate. Am 1. Dezember 2020 hütete er beim Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid (1:1) das Tor, weil Stammtorwart Manuel Neuer pausieren sollte.

Zuvor war Nübel noch in der 1. Runde des DFB-Pokals Mitte Oktober letzten Jahres gegen den 1. FC Düren (3:0) im Einsatz. Weitere Möglichkeiten gab es nicht für den 24-Jährigen, dem laut "kicker" eigentlich zehn Startelf-Chancen versprochen wurden.

Dabei hatte der Torhüter eigentlich damit gerechnet, auch in der 2. Runde des heimischen Pokals und im vorletzten und gleichsam unbedeutenden CL-Spiel gegen Lok Moskau erneut zwischen die Pfosten zu dürfen, da der Klub bereits das Achtelfinale des europäischen Wettbewerbs erreicht hatte.

Dass Nübel die restlichen acht Einsätze bis Saisonende noch absolviert, ist nach seiner Verletzung Ende Januar (Syndesmosebandanriss), von der er nun langsam zurückkehrt, dem Ausscheiden des FC Bayern aus dem DFB-Pokal und mit dem Beginn der heißen Phase in Königsklasse und Bundesliga mehr als fraglich.

Verlässt Nübel den FC Bayern in Richtung Frankreich?

Kein Wunder also, dass sein Agent nach der Saison eine Luftveränderung für Nübel anstrebt. "Diese Situation ist unbefriedigend", sagte Stefan Backs dem "kicker", "man muss im Sommer über eine Ausleihe nachdenken, wenn Alex nicht mehr zum Spielen kommt."

Ursprünglich hatte das Nübel-Lager sich bereits vor der jetzigen Saison dafür stark gemacht, dass der Keeper sein Glück vorerst an anderer Stelle versucht. Eine sofortige Ausleihe für zwei Jahre wurde von Backs angeregt. Doch die Bayern-Bosse legten ihr Veto ein, wollten Nübel "zu Ausbildungszwecken" vor Ort behalten, wie das Fachmagazin berichtet.

Nun steht der 24-Jährige am Wendepunkt und auch die Münchner Verantwortlichen müssen entscheiden, ob Nübel in der kommenden Spielzeit mehr Einsatzmöglichkeiten beim FC Bayern erhält - oder aber an anderer Stelle.

Interessenten gibt es bereits. Laut "kicker" dringt aus Frankreich herüber, dass die AS Monaco sich gern mit Nübel verstärken würde. Dort steht in Person von Niko Kovac ein ehemaliger Bayern-Trainer an der Seitenlinie. Der Kommunikationsweg zum Ligue-1-Klub dürfte also ein einfacher sein.

Hoffmann vor Abschied beim FC Bayern

Neben Nübel ist auch der dritte Bayern-Torwart Ron-Thorben Hoffmann vor dem Absprung. Der Vertrag des 21-Jährigen läuft aus, in Kürze sollen Gespräche geführt werden. Zwar besitzt der FC Bayern eine Option auf eine Fortsetzung der Kooperation, doch Hoffmann denkt offenbar über den nächsten Karriereschritt nach.

Rückkehrer Christian Früchtl, der an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen war, dort aber nicht an Christian Mathenia vorbeikam, gilt nicht als adäquater Ersatz. Gut möglich also, dass die Münchner mindestens noch einen neuen Torwart verpflichten müssen.