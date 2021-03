"Gerade gegen Dortmund" - Kimmich will mit Bayern liefern

MArkus Ulmer

Joshua Kimmich hat den nächsten Sieg gegen den BVB fest im Blick

13 Punkte rangiert der FC Bayern München in der Bundesliga-Tabelle aktuell vor dem Tabellenfünften Borussia Dortmund. Von einem echten Topspiel kann also eigentlich gar keine Rede sein. FCB-Mittelfeldstar Joshua Kimmich ist dennoch davon überzeugt, dass die Heimspiel-Aufgabe am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) eine sehr schwierige werden wird.

"Spiele gegen Dortmund sind immer besonders. Seitdem ich hier bin, waren sie immer unser größter Konkurrent. Die Spiele waren meist sehr eng, vor allem in Dortmund", meinte der 26-Jährige im Interview auf der Münchner Vereinshomepage.

Kimmich will mit seinem Team vor allem an die herausragende Heimbilanz gegen die Dortmunder in den letzten Jahren anknüpfen: "Zu Hause konnten wir es oft für uns entscheiden und das ist auch diesmal unser Ziel. Aber wir kennen die Qualität des BVB und deswegen ist es ein besonderes Spiel, ich denke auch für die Fans."

Die letzten Resultate der Dortmunder Borussia in der Meisterschaft beim FC Bayern lesen sich in der Tat wie eine reine Katastrophen-Bilanz: 0:4, 0:5, 0:6, 1:4, 1:5 und 1:2 unterlagen die Westfalen in den vergangenen sechs Spielzeiten beim Rekordmeister.

Den Unterschied in diesen Duellen machte auch nach Ansicht des Nationalspielers neben der zweifelsohne hohen Qualität auf beiden Seiten häufig der unbedingte Wille bei den Münchnern aus, dem großen Rivalen aus dem Ruhrgebiet in aller Deutlichkeit die Grenzen aufzuzeigen: "Gerade gegen Dortmund - in einem Spiel, in dem zwei Mannschaften fast auf Augenhöhe sind."

Kimmich feierte schon 13 Siege gegen den BVB

Am am kommenden Samstag rechnet Kimmich damit, dass die Mentalität letztlich den Unterschied ausmachen wird. Neben dem Prestige in diesem direkten Aufeinandertreffen geht es für den FC Bayern primär darum, die Tabellenführung in der Bundesliga zu verteidigen.

Der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger RB Leipzig beträgt nach 23 Spieltagen nur noch zwei Punkte. Da die Roten Bullen am Samstag (ab 15:30 Uhr) beim SC Freiburg vorlegen können, könnte die Mannschaft von Hansi Flick theoretisch als vorläufig entthronter Tabellenführer auf die Dortmunder Borussia treffen.

Ein Sieg im Abendspiel wird daher wohl noch wichtiger für die Münchner, die voll auf ihren BVB-Experten Joshua Kimmich bauen wollen. Gegen keine andere Mannschaft hat der Stammspieler in seiner Karriere bisher mehr Siege eingefahren als gegen die Schwarz-Gelben - nämlich 13.