Stammkeeper Kobras bleibt Altach erhalten

Martin Kobras bleibt dem SCR Altach treu

Martin Kobras wird zumindest auch in der nächsten Saison den Kasten von Bundesligist Altach hüten. Wie die Vorarlberger in einer Aussendung bekannt geben, hat sich der Vertrag des 34-jährigen Rekordspielers durch seinen 15. Saisoneinsatz automatisch um eine Saison verlängert.

Martin Kobras und der SCR Altach bleiben zumindest auch in der nächsten Saison ein unzertrennliches Paar. Wie der Tabellenvorletzte der Bundesliga bekannt gibt, hat sich der Vertrag des 34-jährigen Routiniers aufgrund seines 15. Saisoneinsatzes automatisch um ein Jahr verlängert. Damit geht er in seine bereits 13. Saison mit seinem Stammklub, mit 345 Pflichtspielen ist er zudem Altacher Rekordspieler.

"Der SCR Altach ist mein Herzensverein"

"Neben seinen großen Verdiensten für den SCR Altach nimmt Martin Kobras in unserer Mannschaft, sowohl als Spieler auf dem Platz als auch als Persönlichkeit in der Kabine, eine wichtige Rolle ein. Er zeigt konstant starke Leistungen und wir sind froh, dass er auch in der kommenden Saison in Altach unter Vertrag steht", freut sich Sportdirektor Christian Möckel über den Verbleib des Stammkeepers.

Martin Kobras steht seit Sommer 2009 im "Ländle" unter Vertrag und absolvierte bisher 345 Pflichtspiele für den SCR Altach, 120-mal davon konnte er seinen Kasten sauber halten. In der aktuellen Saison stand er in 15 von 19 Bundesligaspielen im Kasten der Vorarlberger und blieb dabei dreimal ohne Gegentreffer.

"Der SCR Altach ist mein Herzensverein und es macht mich stolz, dieses Trikot seit so langer Zeit tragen zu dürfen. Ich hoffe natürlich bald wieder vor unseren Fans in der CASHOINT Arena spielen zu dürfen und werde gemeinsam mit dem Team alles dafür tun, damit der SCR Altach auch in der kommenden Saison erstklassig ist", gibt sich Kobras kämpferisch.

