Atlético und Real im Derby um "Big points"

Steht im Derby gegen Atlético unter Druck: Real-Coach Zinédine Zidane

Bei fünf Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger hat Atlético Madrid vor dem Derby gegen Real alle Trümpfe in der Hand.

Das Madrider Stadtderby zwischen Tabellenführer Atlético und Real am Sonntag (16:15 Uhr) verspricht viel Spannung. Der erste Sieg im Lokalduell seit 2016 würde "Atleti" dem Titel schon einen wichtigen Schritt näher bringen, Real hingegen könnte seine Hoffnungen wohl endgültig begraben. Im Windschatten des Gipfeltreffens hofft der FC Barcelona, Boden auf den Spitzenreiter gutzumachen.

Fünf Zähler liegt Atlético bei je einem Spiel weniger vor den punktegleichen Verfolgern Real und Barça. Nach einer Niederlage gegen Levante fanden Luis Suárez und Co. zuletzt mit einem 2:0 über Villarreal wieder in die Spur und wollen nun auch die "Big points". Für Atlético-Coach Diego Simeone ist es zudem die erste Gelegenheit, zum an Pflichtspielsiegen erfolgreichsten Klubtrainer zu werden. Zuletzt hatte der Argentinier mit dem 308. Erfolg mit Luis Aragonés gleichgezogen.

Titelverteidiger Real gab am Montag beim 1:1 gegen Real Sociedad Punkte ab, einen weiteren Ausrutscher können sich die Mannen von Zinédine Zidane nicht leisten. "Wir müssen ruhig bleiben und Geduld zeigen", sagte der Coach. "Dieses Resultat (gegen Sociedad, Anm.) beeinflusst unsere Vorbereitung auf das Derby nicht. Wir müssen ein wirklich gutes Spiel abliefern. Alle geben Punkte ab, und wir wissen, dass wir etwas holen müssen. Das Titelrennen ist noch lange", sagte Zidane, der auf Kapitän Sergio Ramos, Eden Hazard und Dani Carvajal verzichten muss. Topgoalgetter Karim Benzema (zwölf Saisontore in "La Liga") könnte nach seinen Adduktorenproblemen wieder fit sein.

FC Barcelona ohne Starverteidiger Piqué

Der punktegleich mit Real auf Platz drei liegende FC Barcelona kann schon am Samstag im Gastspiel bei Osasuna den Druck auf die Konkurrenz erhöhen. Seit Dezember haben die Katalanen in der Meisterschaft kein Spiel mehr verloren, "La Liga" ist angesichts des drohenden Champions-League-Aus ihre große Hoffnung.

Defensivroutinier Gerard Piqué fällt indes rund drei Wochen aus. Wie der Klub bekanntgab, "meldete" sich beim dramatischen Cup-Finaleinzug gegen den FC Sevilla am Mittwoch das in dieser Saison bereits angeschlagene Seitenband im rechten Knie wieder.

