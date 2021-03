Effenberg kann Bobic-Entscheidung "nachvollziehen"

Jan Huebner via www.imago-images.de

Fredi Bobic wird Eintracht Frankfurt wohl verlassen und zu Hertha BSC wechseln

Die Abschiedsankündigung von Fredi Bobic hat bei Eintracht Frankfurt für große Aufregung und Verärgerung gesorgt. Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg kann die Entscheidung des ehemaligen Stürmers grundsätzlich aber nachvollziehen.

Nach rund fünf Jahren werden sich die Wege von Fredi Bobic und Eintracht Frankfurt spätestens im kommenden Sommer wohl trennen. Der Sportvorstand sucht eine neue Herausforderung und hat diese übereinstimmenden Berichten zufolge bei der Hertha aus Berlin gefunden.

Während über die Art und Weise des Bobic-Abgangs weiter fleißig diskutiert wird, kann Stefan Effenberg die grundsätzliche Entscheidung des Noch-Frankfurters nachvollziehen.

"Auch wenn sie das in Frankfurt nicht gerne hören: Bobic hat hier alles erreicht, was er erreichen konnte. Kann ich seinen Wechselwunsch nachvollziehen? Ja. Definitiv", schrieb der ehemalige Nationalspieler in seiner "t-online"-Kolumne.

Sollte Bobic tatsächlich nach Berlin wechseln, dürfe sich der Klub über den "besten Transfer in den vergangenen fünf Jahren" freuen, urteilte Effenberg: "Als Fan wäre ich total happy und würde optimistisch in die Zukunft schauen." Mit Fredi Bobic würde die Hertha einen "absoluten Topmann bekommen – und Bobic im Gegenzug eine herausragende Aufgabe bei einem megaspannenden Projekt".

Für Bobic geht es um mehr als nur das "Projekt Hertha"

Für Bobic würde es im Fall einer Rückkehr nach Berlin aber wohl nicht nur um das "Projekt Hertha BSC" gehen. Die Familie des 49-Jährigen lebt bereits seit knapp 20 Jahren in der Hauptstadt. Ein Wechsel zur Hertha wäre für Bobic demnach auch eine Rückkehr in seine Wahlheimat.

Dass der Wechsel des Sportchefs noch scheitert, glaubt eigentlich niemand mehr. In wenigen Tagen trifft sich der Frankfurter Vorstand, um darüber zu diskutieren, ob der Klub ihn vielleicht sogar jetzt schon vor die Tür setzen sollte.