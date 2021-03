Bachmann mit Watford in den Aufstiegsrängen

Mike Egerton via www.imago-images.de

Watford-Goalie Daniel Bachmann

Der Höhenflug des FC Watford in der zweiten englischen Liga hält an. Beim knappen Heimsieg über Nottingham Forest steht beim Wiener Goalie Daniel Bachmann die Null.

Torhüter Daniel Bachmann hat sich mit Watford vorübergehend in die direkten Aufstiegsränge in die englische Premier League geschoben. Der Wiener landete mit seinem Klub am Samstag durch ein 1:0 gegen Nottingham Forest den sechsten Sieg in den vergangenen sieben Ligaspielen. Watford liegt in der Championship damit auf Rang zwei - zehn Punkte hinter Spitzenreiter Norwich City und nur knapp vor den vier Playoff-Plätzen.

"Aus den letzten elf Spielen werden wir wohl mindestens sieben Siege benötigen, um so nahe wie möglich an die 90-Punkte-Grenze zu kommen", sagte Bachmann. "Wenn wir das schaffen, ersparen wir uns das Playoff in Wembley." Der 26-Jährige steht seit Mitte Jänner im Watford-Tor, hat bisher 13 Ligaeinsätze stehen.

Beim Tabellensechsten Barnsley wurden die Österreicher Dominik Frieser und Michael Sollbauer beim 1:0 gegen Birmingham City vom früheren LASK-Coach Valerien Ismael jeweils eingewechselt.

apa