Darum entschied sich Grammozis für Schalke

Tim Rehbein/RHR-FOTO

Dimitrios Grammozis ist neuer Trainer beim FC Schalke 04

Am Mittwoch stellte der FC Schalke 04 Dimitrios Grammozis als neuen Trainer vor. Der Deutsch-Grieche verriet nun, warum er sich für die Königsblauen entschieden hat.

"Peter Knäbel war ein Grund, warum ich mich dann letztendlich auch für Schalke entschieden habe", sagte Grammozis zur "Bild" und ergänzte: "Weil die Gespräche mit ihm sehr konstruktiv, sehr gut waren, und er mir das Gefühl gegeben hat, dass er mich unbedingt als Trainer für Schalke 04 haben möchte. Und deshalb macht die Zusammenarbeit mit ihm sehr viel Spaß."

Die Entscheidung sei kein "Schnellschuss" gewesen, "nur um irgendetwas zu machen", so der 42-Jährige, der ergänzte: "Schalke 04 ist ein Klub, der mich sehr, sehr reizt - nicht nur als Trainer. Es steckt ja auch viel im Verein, was ich verkörpere - als Mensch, wie ich arbeiten möchte und was ich für Werte habe in meinem Leben. Deshalb kann ich mich auch total mit dieser Art und Weise identifizieren, wie der Verein aufgestellt ist."

Angst davor, bei Schalke verbrannt zu werden, hat Grammozis nicht: "Ich genieße es bei allem Druck erst einmal, in diesem großartigen Verein zu trainieren. Was in der Zukunft kommt, können wir auch nicht vorhersehen."

Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer kam Schalke nicht über eine müde Nullnummer gegen den 1. FSV Mainz 05 hinaus. Grammozis war dennoch nicht unzufrieden. "Ich habe gesehen, dass die Mannschaft gewillt ist, alles reinzuhauen. Das hat sie auch gemacht, sie hat alles gegeben auf dem Platz. Sie hat eine super Einstellung gehabt, sie hat mit allem, was sie hatte, verteidigt", lobte er: "Ich habe eine Mannschaft gesehen, die sich gewehrt hat, und dass ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium, um dann wieder positiv nach vorne zu schauen."

Das Spiel schön reden wolle Grammozis aber keinesfalls. "Natürlich wissen wir, dass wir deutlich gefährlicher werden müssen, um Spiele zu gewinnen. Aber was mich positiv gestimmt hat, war die Einstellung der Jungs - die war einfach top", so der Übungsleiter.

Diesen Spagat muss der FC Schalke 04 fahren

Um auch fußballerisch in Zukunft Akzente setzen zu können, will der 42 Jahre alte Coach am Fitnesszustand seiner Profis arbeiten. Der Job des Trainerteams sei es jetzt, die Spieler "auf ein gewisses Niveau zu bringen", sodass sich die "Idee von Fußball" besser umsetzen lässt.

"Wir müssen eine gute Mischung finden zwischen hoher Intensität und einer möglichen Überforderung. Verletzte haben wir genug, und die Jungs, die uns zur Verfügung stehen, die müssen wir jetzt hegen und pflegen", gab Grammozis die Marschroute vor: "Aber trotzdem müssen wir eine gewisse Intensität haben. Das wird der Spagat sein, den wir im Moment fahren müssen."

Das ist Schalke den Fans schuldig

In Zukunft will der neue Schalke-Trainer vermehrt auf junge Spieler setzen. "Grundsätzlich bin ich ein Fan davon, junge Spieler, die die Qualität besitzen und die sich die Chance erarbeiten, dann auch zu Einsätzen kommen zu lassen", sagte Grammozis: "Die jungen Spieler sind die Zukunft von Schalke 04 - das muss man ganz klar sagen. Und wenn ein Junge sich das verdient hat, dann wird er auch seine Chance bekommen."

Allerdings habe der ehemalige Darmstadt-Coach nicht nur die Zukunft im Sinn. "Wir sind unseren Fans etwas schuldig, wir sind dem Verein etwas schuldig, wir sind allen Leuten etwas schuldig. Nämlich, dass wir jeden Spieltag die schlagkräftigste Truppe auf den Platz bringen und nicht schon zu sehr in die Zukunft schauen", stellte er klar.