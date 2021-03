Müller betont: "Schauen sehr respektvoll nach Leipzig"

via www.imago-images.de

Bayerns Thomas Müller äußerte sich zum Konkurrenten RB Leipzig

Die Fußball-Bundesliga erlebt einen spannenden Titelzweikampf zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. Doch anstatt wie bei anderen Konkurrenten in der Vergangenheit Giftpfeile in Richtung des Herausforderers zu schießen, gibt es vom Rekordmeister sehr viel Lob für die Sachsen.

"Leipzig ist sehr stabil und spielt guten Fußball. Es macht Spaß, ihnen zuzuschauen", sagte Trainer Hansi Flick nach dem 4:2 (2:2) im Klassiker gegen Borussia Dortmund: "Sie sind verdient oben mit dran, haben eine gute Einstellung und tolle Idee, wie sie Fußball spielen. Das gefällt mir sehr gut, das ist spannend für die Bundesliga."

Auch Thomas Müller, der nach seinem mehrwöchigen Ausfall nach einer Coronavirus-Infektion gegen den BVB erstmals wieder auf dem Feld stand, ist von der Performance der Leipziger in den letzten Wochen mächtig beeindruckt: "Wir schauen sehr respektvoll nach Leipzig", betonte der 31-Jährige.

In Sachen Konstanz sind die Roten Bullen derzeit das Maß aller Dinge in der Bundesliga. Seit der bitteren 2:3-Niederlage beim Vorletzten 1. FSV Mainz 05 feierte die Elf von Cheftrainer Julian Nagelsmann fünf Liga-Siege in Folge. Hinzu kommt das 2:0 im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfL Wolfsburg.

Lob von Bayern-Präsident Hainer

Gestört wurde die Leipzig-Party der letzten Wochen nur durch die 0:2-Pleite im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool. Die Hoffnungen auf eine Wende im Rückspiel sind allerdings nicht zuletzt ob der schweren Form- und Ergebniskrise der Reds in der Premier League noch immer existent.

In der Bundesliga spitzt sich derweil alles auf das Gipfeltreffen gegen den FC Bayern zu, welches am 3. April (ab 18:30 Uhr) nach der Länderspielpause ansteht. Bis dahin wollen sich beide Teams in der Meisterschaft weiter schadlos halten.

Bayerns Präsident Herbert Hainer nannte Leipzig in der "BR"-Sendung "Heute im Stadion" derweil eine "hervorragende Mannschaft" und sprach dem Team von Julian Nagelsmann sowie der Klubführung ein "Kompliment" aus. Die Bundesliga "lebt" von dieser Spannung, sagte der 66-Jährige, fügte aber an: "Solange wir dann am Ende des Tages deutscher Meister werden, ist das alles okay."