Medien: Reinier sitzt auf gepackten Koffern

Noah Wedel/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Reinier darf sich meist nur im BVB-Training zeigen

Rund eine Woche ist es her, dass Reinier ein klares Bekenntnis zu Borussia Dortmund abgegeben hat. War dies lediglich dem Freudentaumel über seinen ersten Treffer im BVB-Dress geschuldet? Aus Spanien ist erneut zu hören, dass Reinier gewillt ist, seine noch bis 2022 datierte Leihe vorzeitig zu beenden.

Viel musste Reinier von seinem fraglos vorhandenen Können nicht aufbieten, um sein erstes Tor für Borussia Dortmund zu erzielen. Beim 3:0 im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld war der hoch ambitionierte Brasilianer als Einwechselspieler auf das Feld beordert worden – und steuerte den Endstandstreffer bei, den er mit Erling Haaland ausgelassen bejubelte.

Im Anschluss an seinen Premierentreffer ließ Reinier bei "BVB-TV" keine Zweifel an dem mit Real Madrid bis 2022 geregelten Leihgeschäft: "Ich habe hart gearbeitet. Meine Familie und ich haben nie aufgehört, daran zu glauben. Ich bin glücklich, dass es heute geklappt hat." Waren Reiniers Worte nur eine aus der Euphorie hervorgehende Momentaufnahme?

Laut "Carrusel Deportivo" vom spanischen Radionetzwerk "Cadena SER" sucht Reinier nach einer neuen Herausforderung. Demnach sondiert der 19-Jährige bereits den Markt nach einem Klub, dem er sich zur kommenden Saison erneut auf Leihbasis anschließen könnte. Reinier sehe aufgrund der fehlenden Spielanteile sein persönliches Ziel in Gefahr, in die brasilianische Olympia-Mannschaft nominiert zu werden.

BVB-Leihgabe Reinier: Erst Anpassungsprobleme, dann Corona

Reinier hatte anfangs große Probleme, sich an seine neue Arbeitsumgebung am Dortmunder Rheinlanddamm zurechtzufinden. Zu allem Überfluss infizierte sich der Newcomer auch noch mit dem neuartigen Coronavirus. In seiner Datenbank sind bis heute lediglich 190 Pflichtspielminuten protokolliert.

Möglich, dass der Youngster in den kommenden Wochen mehr Gelegenheit bekommt, auf dem Feld zu stehen. Edin Terzic bestätigte am Montag den längerfristigen Ausfall von Jadon Sancho, der dem BVB "in den nächsten Wochen" nicht zur Verfügung stehen wird. Für Reinier die Chance, sich endlich in den Fokus drängen zu können.