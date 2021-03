Kuriose Aktion: Liverpool-Fans sammeln Geld für Mbappé

Christophe SAIDI via www.imago-images.de

Kylian Mbappé steht bei den Fans des FC Liverpool hoch im Kurs

Ihren Humor lassen sich die Fans des FC Liverpool auch in sportlich schwierigen Zeiten nicht nehmen. Um die abgestürzten Reds wieder nach oben zu führen, haben die Anhänger eine Spenden-Kampagne initiiert, die einen Transfer von PSG-Superstar Kylian Mbappé ermöglichen soll. Das hochgesteckte Ziel: 250 Millionen Pfund (ca. 290 Millionen Euro).

Liverpool-Fan Harry Glover hat die Aktion ins Leben gerufen. Wohlwissend, dass das Erreichen der anvisierten Summe extrem unwahrscheinlich ist, hat er bereits einen alternativen Verwendungszweck gefunden. Sofern die magische Grenze nicht geknackt wird, kommen die Einnahmen der wohltätigen LFC-Foundation zugute.

Bislang hat die "Gofundme"-Kampagne immerhin 3888 Pfund (ca. 4525 Euro) gesammelt - Tendenz steigend. Von offizieller Seite gab es noch keinen Kommentar.

Mbappé steht bei Paris Saint-Germain noch bis 2022 unter Vertrag. Im Sommer könnte der Klub also letztmalig eine üppige Ablöse für den wohl begehrtesten Stürmer der Welt einsacken. Als größter Interessent gilt bisher Real Madrid.

PSG hatte den französischen Nationalspieler 2017 aus Monaco geholt, zunächst als Leihe, ein Jahr später dann für 145 Millionen Euro dauerhaft. Sollte nach der Saison ein Bewerber in die Vollen gehen, dürfte die damalige Ablöse noch einmal deutlich übertroffen werden.

In der aktuellen Spielzeit hat der Weltmeister von 2018 einmal mehr bewiesen, dass er auch mit 22 schon zur absoluten Weltelite zählt. 25 Tore und neun Vorlagen in 32 Einsätzen belegen seine Klasse.

FC Liverpool in der Krise

Liverpool könnte einen formstarken Angreifer wie Mbappé derzeit gut gebrauchen. Die Reds stecken in der Premier League in ihrer schwersten Krise seit Jahren.

Am vergangenen Wochenende verlor das Team von Jürgen Klopp daheim gegen Kellerkind Fulham mit 0:1 - die sechste Niederlage an der Anfield Road in Folge.

Die Qualifikation für die Champions League ist für den augenblicklichen Tabellenachten akut gefährdet. Kein Wunder, dass die Fans kreativ werden ...