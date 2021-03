Frankreich wird Katar-WM nicht boykottieren

APA (AFP)

Mbappé und Co. wollen den WM-Titel 2022 in Katar verteidigen

Ungeachtet der jüngsten Boykott-Aufrufe wird Weltmeister Frankreich an der WM in Katar im Falle einer erfolgreichen Qualifikation teilnehmen.

Das sagte Verbandspräsident Noel Le Graet der Nachrichtenagentur AFP: "Katar wurde vor langer Zeit von verantwortlichen Personen ernannt, wir werden ein Jahr vorher die Organisation nicht infrage stellen. Frankreich wird in Katar sein, wenn es sich qualifiziert."

Der britische "Guardian" hatte zuletzt berichtet, dass in den vergangenen zehn Jahren mehr als 6.500 Arbeiter aus fünf asiatischen Ländern in Katar gestorben seien. Katars Regierung hatte daraufhin mitgeteilt, die Sterberate unter Millionen ausländischer Arbeiter liege in einem zu erwartenden Bereich. Der Botschafter in Deutschland, Abdullah bin Mohammed Al Thani, erklärte, der "Guardian"-Bericht führe die Öffentlichkeit in die Irre.

