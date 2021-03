Jonathan Soriano begeistert von neuer Aufgabe

imago

Soriano bei einem Besuch in Salzburg im Mai 2019

Red Bull Salzburgs ehemaliger Goalgetter Jonathan Soriano freut sich, bald wieder seine Schussstiefel schnüren zu dürfen. "Ich bin begeistert", wird er nach den ersten zwei Trainingstagen für seinen neuen Verein CD Castellón von "El Mundo" zitiert.

Er sei nach einigen Monaten ohne Mannschaftstraining schon etwas eingerostet, habe nun aber schnell wieder Blut geleckt. Gut möglich, dass Soriano am Samstag gegen CE Sabadell sein Debüt für Castellón feiert.

Soriano soll mithelfen, den Klassenerhalt in der Segunda División zu sichern. Er selbst gehe "mit Demut" an die Arbeit heran und hofft "meinen Beitrag zu leisten."

Für Girona kam der mittlerweile 35-Jährige in der letzten Saison nur auf ein Zweitligator. In der österreichischen Bundesliga traf er einst wie kein Zweiter, nämlich in 144 Einsätzen 120 Mal und wurde von 2014 bis 2016 drei Mal in Folge Torschützenkönig.

red