Lässt der BVB Terzic ziehen? Zorc äußert sich

Wenn es nach Michael Zorc (r.) geht, bleibt Edin Terzic (l.) langfristig beim BVB

Zur neuen Saison setzt Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund mit dem Gladbacher Marco Rose einen neuen Cheftrainer auf die Bank. Der jetzige BVB-Coach Edin Terzic soll dann als dessen Assistent weiter arbeiten. Doch was passiert, wenn Terzic ein interessantes Angebot eines anderen Klubs vorliegen hat? Michael Zorc hat dazu Stellung bezogen.

Der Dortmunder Sportdirektor erklärte am Rande des Achtelfinal-Rückspiels der Champions League gegen den FC Sevilla (2:2), angesprochen auf die Zukunft mit dem aufstrebenden Trainer, bei "Sky": "Edin Terzic wird ganz normal Teil des Trainerteams sein, wird in seine alte Funktion als Co-Trainer zurückkehren. So haben wir es versprochen."

Es sei der "große Wunsch" des BVB, dass der 38-Jährige auch in Zukunft das Trainerteam bereichert. "Wenn er aber mit anderen Wünschen auf uns zukäme, dann würden wir uns natürlich, wie wir es in Dortmund schon immer gemacht haben, unter Männern zusammensetzen und darüber sprechen."

Der BVB würde Terzic demnach wohl eher keine Steine in den Weg legen, sollte dieser mit einem Wechsel-Wunsch auf die Verantwortlichen zugehen. Zuletzt hatte der Übungsleiter jedoch stets betont, wie glücklich er sei, bei seinem Herzensklub arbeiten zu können.

Schlug BVB-Coach Terzic bereits ein Angebot aus?

Wie "Bild" zuletzt erfahren haben will, habe nicht nur die Verbundenheit zum BVB dazu geführt, dass Edin Terzic nach Marco Roses Ankunft freiwillig in die zweite Reihe rückt. Demnach sollen die Bosse um Michael Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dem Übungsleiter eine zweite Chance als Cheftrainer in Aussicht gestellt haben - etwa, wenn der Neuaufbau unter Rose keine Früchte trägt. Zudem wird laut "Bild" Terzics Gehalt angepasst, sodass er inklusive Prämien auf rund eine Million Euro jährlich kommen könnte.

Nach Informationen von "Sport1" hatte Edin Terzic in der Vergangenheit indes schon mehrere Angebote als Bundesliga-Cheftrainer vorliegen.

So soll Fortuna Düsseldorf angeklopft haben, als die Nachfolge von Friedhelm Funkel im Januar 2020 zu klären war. Terzic sagte den Rheinländern jedoch ab. Das Interesse an Edin Terzic dürfte nach Ablauf der laufenden Saison indes noch größer werden.