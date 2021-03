Kreissl über seinen Abschied von Sturm Graz

GEPA pictures/ Christian Walgram

Günter Kreissl spricht über seinen Abschied aus Graz

Mehr als vier Jahre war Günter Kreissl beim SK Sturm Graz für die sportlichen Agenden verantwortlich. Im vergangenen Sommer trennten sich die Wege der "Blackies" und des ehemaligen Torhüters, der nun beim ÖFB als Torwart-Koordinator tätig ist.

Als Geschäftsführer Sport erlebte Günter Kreissl beim SK Sturm Graz eine turbulente Zeit. Zum einen feierte er mit den "Blackies" einige Erfolge, der größte mit Sicherheit der Cup-Sieg 2018 in der Verlängerung gegen Red Bull Salzburg. Zum anderen ging es vor allem in seiner letzten Saison heiß her, als man zwar die Meistergruppe der Bundesliga erreichte, dort aber mit neun Niederlagen aus zehn Spielen eine desaströse Bilanz ziehen musste.

Am 30. April 2020 folgte schließlich der Rücktritt als Geschäftsführer Sport, sein Nachfolger wurde Andreas Schicker, den er damals selbst zu Sturm gelotst hatte. Nach einer beruflichen Auszeit, sollte Kreissl ursprünglich im Oktober 2020 als technischer Direktor zu den Grazern zurückkehren, doch schließlich wurde daraus nichts und der ehemalige Torhüter schloss sich dem ÖFB an, wo er seidem die Position als "Head of Goalkeeping" einnimmt.

"Habe gespürt, dass ich an die Grenzen gegangen bin"

Im "Sky Sport Austria Podcats DAB | Der Audiobeweis", spricht der ehemalige Sturm-Sportdirektor über seinen Abgang aus der Hauptstadt der Steiermark: "Es ist am Schluss auch ein wenig blöd gelaufen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir beschlossen haben, dass ich im Herbst als technischer Direktor zu Sturm Graz zurückkehren soll, war die Situation eine ganz andere, als dann der Saisonverlauf weitergegangen ist."

Kreissl geht dabei ins Detail: "Dass diese Meisterrunde, mit neun Niederlagen, fast desaströs schlecht verlaufen ist, hat auch auf meine Zeit als Geschäftsführer massiv abgefärbt und etwas hinterlassen, was eine zukünftige Zusammenarbeit erschwert hat. Dazu kamen wirtschaftliche Dinge durch die Corona-Krise. Ich habe dann schon gespürt, dass es im Umfeld von Sturm Graz Stimmen und Strömungen gegeben hat, die gesagt haben, dass es besser sei, wenn ich nicht mehr zu Sturm zurückkomme. Ich wollte auch nur zurückkommen, wenn eine breite Bereitschaft für eine zukünftige Zusammenarbeit rund um den Verein besteht. Ich habe es dann auch verstanden und selbst gesagt, dass es dann auch möglicherweise keinen Sinn macht."

Seinen damaligen Rückzug als Geschäftsführer Sport erklärt der 46-Jährige auch mit der mentalen wie körperlichen Belastung durch den Job damals: "Ich habe gespürt, dass ich an die Grenzen gegangen bin oder mich Grenzen genähert habe, die ungesund sind. Bei aller Liebe für den Job, steht dann irgendwo schon das eigene Wohlbefinden im Vordergrund."

Kreissl lobt Schicker und mahnt weiter aufmerksam zu bleiben

Seinem direkten Nachfolger Andreas Schicker stellt Kreissl ein gutes Zeugnis aus. Die Grazer stehen nach dem Trainerwechsel zu Christian Ilzer nach 20 Spieltagen auf dem fünften Tabellenplatz und haben die Qualifikation für die Meistergruppe bereits fixiert. "Der Andi hat wirklich viele Entscheidungen richtig getroffen. Man hat eine gute Hand bei den Spielern bewiesen. Die haben eingeschlagen."

Gibt dabei aber auch zu bedenken: "Die Aufgaben bei Sturm Graz werden aber nie enden. Nach einer guten Saison ist die große Herausforderung, wie man möglichst viel von einem Team hält. Nach einer nicht so guten Saison ist die Frage, wie man mit den Mitteln, die Sturm Graz zur Verfügung hat, die Lösungen bekommt, damit man wieder in andere Sphären kommt."

Selbst genießt er seine neue Aufgabe als "Head of Goalkeeping" beim ÖFB, wo er sich um die Torwart-Trainerausbildung, die Torhüter der Nationalteams und die Talenteförderung in diesem Bereich kümmert. Wie er die derzeitige Torhüter-Situation in Österreich sieht, darauf hat Günter Kreissl eine klare Antwort: "Ich glaube, dass wir viele gute Torhüter haben, aber derzeit nicht den Tormann, der auf absolutem Top-Niveau irgendwo im Ausland Stammtorhüter ist. Aber Torhüter, die über einen längeren Zeitraum zeigen, welche Qualität sie haben."

