Ex-Profi vergleicht Schalke mit dem HSV

Spricht über HSV und FC Schalke 04: Marcel Maltritz

Der langjährige Bundesliga-Profi Marcel Maltritz vergleicht die aktuelle Situation des akut abstiegsbedrohten FC Schalke 04 mit der des Hamburger SV vor einigen Jahren.

"Viele Manager, viele Trainer" hätten zuletzt bei beiden Klubs "in einer großen, ständigen Unruhe" gearbeitet, sagte Maltritz gegenüber "Reviersport". "Es sind zwei Vereine, die in die Bundesliga gehören. Aber dafür muss man auch gute Arbeit leisten."

Den direkten Wiederaufstieg sieht der 42-Jährige für die Königsblauen nicht als Selbstläufer. "Die 2. Bundesliga würde im Abstiegsfall nicht leicht werden. Da kommen von unten wahrscheinlich Klubs wie Rostock und Dresden hoch. Aus der Bundesliga vielleicht Mainz oder Köln", erläuterte Maltritz.

Trotz des nahenden Sturzes in die Zweitklassigkeit ist der herausgehobene Status der Knappen dem früheren Abwehrspieler zufolge ungebrochen. "Auch wenn Schalke absteigen sollte, werden sie noch lange die Nummer zwei hinter Dortmund bleiben. Sie haben über 100.000 Mitglieder und sind in der Fußball-Welt eine Marke", sagte Maltritz.

Marcel Maltritz glaubt an Aufstieg des VfL Bochum

Der gebürtige Magdeburger glaubt an eine Rückkehr seines Ex-Klubs VfL Bochum in die Bundesliga. "Ich lege mich da fest: der VfL Bochum wird es schaffen und aufsteigen. Die Mannschaft ist zehn Spieltage vor Ende der Saison einfach sehr gut drauf und unheimlich stabil in ihren Leistungen", sagte Maltritz.

Den HSV sieht das ehemalige Mitglied des legendären Team 2006 hingegen kritisch. "Hamburg scheint zwar einen Top-Kader zu besitzen, aber irgendwie sehe ich das nicht auf dem Platz. Simon Terodde macht wieder seine 20 Tore, aber dahinter: da passiert nicht viel. Ich frage mich eigentlich schon seit längerer Zeit: Für was steht der HSV eigentlich? Klar, sie wollen zurück in die Bundesliga. Aber dann hört es auch schon auf", so Maltritz. "Da sind so viele Machtkämpfe hinter den Kulissen, dann ist da auch ständig das Thema der Abhängigkeit von einem Sponsor. Diese ständige Unruhe macht vieles kaputt."