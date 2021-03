VfL Wolfsburg und FC Bayern im Viertelfinale

Fotostand / van der Velden via www.imago-images.de

Brachte Wolfsburgs Fußballerinnen gegen Kvinner auf die Siegerstraße: Pia-Sophie Wolter

Frauenfußball-Doublegewinner VfL Wolfsburg und Vizemeister Bayern München haben souverän das Viertelfinale der Champions League erreicht.

Im Achtelfinal-Rückspiel setzte sich der zweimalige Titelträger Wolfsburg wie bereits in der Vorwoche gegen LSK Kvinner mit 2:0 (2:0) durch, die Bayern spazierten gegen den kasachischen Serienmeister BIIK-Kasygurt nach dem 6:1 im Hinspiel mit einem 3:0 (2:0) in die nächste Runde.

Der VfL von Trainer Stephan Lerch steht bereits zum neunten Mal in Folge in der Runde der letzten Acht. "Neun mal, das ist schon sehr beeindruckend. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist lobenswert, ein Riesenkompliment an das Team", sagte Lerch, der in der Anfangsphase des Spiels eine "gewisse Hektik" feststellte. "Es war zu sehen, dass Lilleström uns das Leben schwer machen will. Im Laufe des Spiels haben wir immer mehr Kontrolle bekommen", ergänzte der VfL-Coach zufrieden.

Das Wolfsburger Rückspiel fand aufgrund der Reise-Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie nicht beim siebenmaligen Meister in Norwegen, sondern im ungarischen Györ statt. Für die Wolfsburger Treffer sorgten am Mittwochnachmittag Pia-Sophie Wolter (43.) und Ingrid Syrstad Engen (45.+1).

Für die Münchnerinnen stellte Nationalspielerin und Kapitänin Lina Magull früh per Handelfmeter die Weichen auf Sieg (2.), Simone Boye Sörensen (35.) und Sydney Lohmann (60./Handelfmeter) bauten das Ergebnis weiter aus. Magulls verschossener Strafstoß aus der 40. Minuten war eine Randnotiz.

Das Fernziel des deutschen Duos heißt Göteborg, wo am 16. Mai das Endspiel steigen soll. Die Auslosung der Viertel- und Halbfinals findet am Freitag (12:00 Uhr) in Nyon statt.