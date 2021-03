Zorc: Das ist unser einziges Problem

Christopher Neundorf/Kirchner-Media via www.imago-

BVB-Sportdirektor Michael Zorc macht sich keine Sorgen um Gladbach-Coach Marco Rose

Für Marco Rose und Borussia Mönchengladbach läuft es derzeit nicht rund. Seit sieben Spielen warten die Fohlen auf einen Sieg. Bei Roses zukünftigem Klub Borussia Dortmund sorgt die Gladbach-Krise nicht für Verunsicherung.

"Ich wüsste nicht im Ansatz warum", antwortete BVB-Sportdirektor Michael Zorc der "Bild" auf die Frage, ob der Revierklub ein Rose-Problem bekommen könnte.

Anstatt in die Zukunft zu blicken, lenkte Zorc stattdessen den Fokus auf die aktuelle Saison. "­Unser einziges Problem ist, dass wir derzeit in der Bundesliga auf dem falschen Tabellenplatz stehen", so der 58-Jährige.

Mit 39 Punkten aus 24 Spielen rangiert der BVB gerade einmal auf Platz sechs des Bundesliga-Tableaus. Rekordmeister FC Bayern ist bereits enteilt und hat einen Vorsprung von 16 Punkten.

Ins Titelrennen werden die Dortmunder in dieser Saison nicht mehr eingreifen, für sie geht es nur noch darum, sich für die Champions League zu qualifizieren.

Nach einem Formtief hatte sich der BVB zuletzt mit Siegen gegen den FC Schalke 04 (4:0) und Arminia Bielefeld (3:0) im Kampf um die Königsklasse zurückgemeldet. Einen Rückschlag erlitt das Team von Trainer Edin Terzic bei der 2:4-Pleite beim FC Bayern.

Rücktritt ist für Rose keine Option

Seit der Bekanntgabe von Roses Wechsel zum BVB konnten die Gladbacher kein einziges Spiel gewinnen. Manager Max Eberl stärkte dem Coach zuletzt aber immer wieder den Rücken. Zwar sprach der 47-Jährige nach der jüngsten Niederlage gegen Bayer Leverkusen von einem "komplizierten Tag", erneuerte im Gegenzug aber sein Bekenntnis zu Rose.

Mönchengladbachs scheidender Trainer sprach hinsichtlich der anhaltenden Negativserie von einer "herausfordernden Situation". Ein Rücktritt ist für Rose jedoch keine Option. "Das ist kein Thema für mich", so der gebürtige Leipziger auf eine entsprechende "Bild"-Nachfrage.