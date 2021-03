Ex-Bayern-Profi Arturo Vidal am Knie operiert

Jonathan Moscrop via www.imago-images.de

Arturo Vidal wurde am Knie operiert

Der frühere Bayern-Profi Arturo Vidal ist erfolgreich am Knie operiert worden. Das teilte sein Verein Inter Mailand mit.

Der 33 Jahre alte Chilene sollte das Krankenhaus am Nachmittag wieder verlassen. In den kommenden Tagen wolle er mit dem Aufbautraining beginnen, hieß es weiter in der Mitteilung des Tabellenführers der italienischen Serie A.

Unklar war, wann Vidal wieder einsatzbereit ist. Der Fußball-Profi war im September 2020 zu den "Nerazzurri" unter Trainer Antonio Conte gewechselt. Zuvor hatte er rund zwei Jahre beim katalanischen Klub FC Barcelona gespielt.

In seiner Zeit beim FC Bayern München gewann er zwischen 2015 und 2018 dreimal die deutsche Meisterschaft.