Lazio siegt vor Rückspiel gegen FC Bayern

Lazio und Immobile feiern Sieg gegen den FC Crotone

Lazio Rom, der Champions-League-Gegner des FC Bayern München, hat bei der Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel gegen den deutschen Rekordmeister ein Erfolgserlebnis gefeiert.

Der italienische Fußball-Erstligist setzte sich nach zuvor zwei Niederlagen in der Serie A am Freitag 3:2 (2:1) gegen das Schlusslicht FC Crotone durch, bleibt als Tabellensiebter aber außerhalb der internationalen Ränge.

Der Serbe Sergej Milinkovic-Savic (14.) und der Spanier Luis Alberto (39.) brachten Lazio zwei Mal in Führung, doch die Gäste kamen dank des Doppelpacks des nigerianischen Stürmers Simy (29./50.) jeweils zum Ausgleich. Die dritte Römer Führung durch Felipe Caicedo (84.) sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung.

Lazios Chancen im Rückspiel in München sind am Mittwoch (21:00 Uhr) nur noch minimal. Die Bayern von Trainer Hansi Flick entschieden im Februar das Hinspiel in Italien mit 4:1 für sich.