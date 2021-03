Glieder über den Erfolg von Adi Hütter

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Edi (li.) und Adi (r.) bildeten beim SV Grödig ein erfolgreiches Duo

Als Spieler bildeten Edi Glieder und Adi Hütter schon ein erfolgreiches Gespann, auch danach in der Trainerkarriere lief es für die Beiden, als sie zusammen das Trainer-Duo beim SV Grödig bildeten und diesen in die Bundesliga und sogar in den Europacup führten.

Als Spieler-Duo bei Austria Salzburg von 1996 bis in Jahr 2000 waren Edi Glieder und Adi Hütter schon ein erfolgreiches Team, auch nach der Spielerkarriere, feierten die beiden beim SV Grödig an der Seitenlinie große Erfolge, führten den Salzburger Klub nicht nur in der Bundesliga, sondern sogar in den Europacup. Nach Hütters Abgang aus Grödig, trennten sich auch die Wege mit seinem bisherigen Co-Trainer Edi Glieder, den aber weiterhin eine große Freundschaft zum aktuellen Eintracht Frankfurt-Coach verbindet.

Im Gespräch mit der "Krone" gibt der ehemalige Bundesliga-Stürmer einen Einblick in die Arbeit mit seinem damaligen Boss und gibt dabei Preis: "Adi beschäftigt sich extrem viel mit verschiedensten Dingen, denkt sich immer wieder neue Sachen aus. Das ist noch heute so."

"Er nimmt sich für jeden Spieler Zeit"

Adi Hütter gilt als Taktikfuchs, der aus wenig durchaus sehr viel machen kann und Spieler zu Höchstleistungen bringt. Das war nicht nur beim SV Grödig so, auch seine Erfolge bei Red Bull Salzburg (Doublesieger 2015), den Young Boys Bern (erster Meistertitel im Jahr 2018 seit 32 Jahren) und nun auch bei Eintracht Frankfurt, die er 2019 nicht nur sensationell ins Halbfinale der Europa League führte, sondern mit dem Bundesliga-Klub auch aktuell auf einem Champions League-Platz liegt.

Edi Glieder kennt das Erfolgsgeheimnis, wieso Adi Hütter mit seinen Spielern so gut kann: "Er nimmt sich für jeden Spieler Zeit. In Frankfurt hält jeder sehr viel von ihm." Dass untermauerten zuletzt auch einige Spieler, die den Trainer für seine gute Menschenführung lobten.

Glieder, der aktuell als selbstständiger Berater für die Agentur "More than Sport" arbeitet, glaubt jedenfalls daran, dass Adi Hütter mit Eintracht Frankfurt der große Coup und damit die Qualifikation für die Champions League gelingen kann: "Sie haben viel spielerische Qualität, hohes Tempo, eine sehr stabile Defensive, verursachen mit ihrem Spielstil generell viel Stress beim Gegner."

red