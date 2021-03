RB Leipzig will "maximal erfolgreich" sein

Szilvia Micheller / Matthias Koch via www.imago-im

Julian Nagelsmann hat das Aus in der Champions League abgehakt

RB Leipzig nimmt nach dem Champions-League-Aus die Meisterschaft und den Pokal ins Visier. In der Bundesliga wartet nun die ambitionierte Frankfurter Eintracht.

Die Wut über RB Leipzigs Aus in der Königsklasse war langsam verraucht, als Julian Nagelsmann wieder für das Meisterrennen scharf stellte. "Ein Ausscheiden in der Champions League ist endlich", sagte der Trainer: "Deswegen kann man jetzt den Fokus darauf legen, in der Bundesliga und dem Pokal maximal erfolgreich zu sein." Die nächste Hürde auf dem Weg zur Silberware hat es in sich: Die offensivstarke Frankfurter Eintracht kämpft selbst um einen Platz unter Europas Besten.

"Es ist ein Spitzenspiel, das wir gewinnen wollen", sagte Nagelsmann vor der Partie gegen die Hessen am Sonntag (15:30 Uhr). Als Zweiter und Vierter in der Tabelle haben beide Klubs beste Aussichten auf die Champions-League-Qualifikation, für RB ist sogar viel mehr drin. Die Bayern sind auch am 25. von 34 Spieltagen noch in Reichweite, die Meisterschale ist kein Wunschtraum. Und auch im DFB-Pokal steht RB im Halbfinale. Jetzt nur nicht gegen Frankfurt ausrutschen.

In weiser Voraussicht wiegelte Nagelsmann ab. "Wir haben einfach nicht allzu viel davon, wenn wir zuviel davon sprechen", so der RB-Coach zu Fernduell mit dem Rekordmeister: "Wir waren letztes Jahr sogar teils näher dran an Bayern und haben es dann nicht mehr geschafft. Es geht darum, die Konstanz durchzuziehen, die wir haben." In der Tat wurde Leipzig vorige Saison gar Herbstmeister und gab Platz eins noch her.

In diesem Jahr läuft es besser, das Nagelsmann-Team hat die vergangenen sechs Ligaspiele allesamt gewonnen. "Die letzten Bundesliga-Spiele waren beeindruckend von uns, von der Art und Weise und der Power", sagte Nagelsmann, der in der Liga "so lange wie möglich der größtmögliche Herausforderer" sein will. Und dies gelte ausdrücklich für jeden Gegner. Jetzt schon an den Oster-Showdown gegen die Bayern zu denken, verbiete sich daher.

Eintracht Frankfurt will RB Leipzig "ein Bein stellen"

"Ich habe schon gesagt, dass ich es ein bisschen respektlos finde, wenn man davon ausgeht, dass am 3. April die Meisterschaft entschieden wird", so der RB-Trainer: "Weil einfach noch ein paar Spiele davor sind und ein paar danach." Man dürfe nicht annehmen, dass seine Mannschaft "in der Bundesliga jedes Spiel einfach so im Vorbeigehen" gewinne. Denn RB hat gerade erst seine Grenzen aufgezeigt bekommen - vom FC Liverpool, der die Sachsen am Mittwoch aus der Champions League warf. Nagelsmann hielt danach seine Spieler dazu an, die Enttäuschung zuzulassen, um anschließend gegen Frankfurt wieder voll angreifen zu können.

Der Eintracht um 19-Tore-Stürmer André Silva bescheinigte Nagelsmann eine gute Entwicklung in 2021, zuletzt blieb das Team von Trainer Adi Hütter aber zwei Partien ohne Sieg. Und in Leipzig haben sie noch nie gewonnen. "Wir werden alles versuchen, um Leipzig ein Bein zu stellen", so Hütter. Seine Mannschaft erwarten im Endspurt um die Königsklasse noch alle Top-Teams außer den Bayern, den Trainer spornt dies an: "Wir wissen, dass wir auf der Zielgeraden auch die eine oder andere hohe Hürde überwinden müssen." Leipzig wird sicher etwas dagegen haben.