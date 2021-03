Dynamo lässt wichtige Punkt liegen - FC Bayern II verliert

Dennis Hetzschold via www.imago-images.de

Dynamo Dresden kam gegen den 1. FC Saarbrücken nicht über ein Remis hinaus

Tabellenführer Dynamo Dresden hat im Rennen um die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga zwei Punkte liegen gelassen.

Im Spitzenspiel der 3. Liga gegen den Tabellenvierten 1. FC Saarbrücken kamen die Sachsen nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus, der Vorsprung schrumpfte auf zwei Zähler.

Den zweiten Platz festigte der FC Ingolstadt mit einem 2:1 (2:1) beim SV Wehen Wiesbaden, es war der dritte Sieg nach dem 0:4 vor zwei Wochen in Dresden. Auf den fünften Rang schob sich 1860 München durch ein souveränes 4:0 (3:0) beim Halleschen FC. Zuvor hatten die Löwen nur eins von fünf Spielen gewonnen.

Einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf verbuchte der 1. FC Magdeburg mit dem 2:0 (1:0) bei Bayern München II. Weil das Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den FSV Zwickau wegen Starkregens kurzfristig abgesagt worden war, verließen die Magdeburger die Abstiegsplätze.

Der MSV Duisburg musste nach vier Siegen in den letzten fünf Partien wieder einen Rückschlag einstecken: Bei Viktoria Köln verloren die weiter abstiegsbedrohten Zebras 1:3 (1:2).

Dresden geriet durch ein Tor von Manuel Zeitz (58.) in Rückstand, Pascal Sohm (62.) glich aus. Für Ingolstadt war Stefan Kutschke mit seinen Saisontoren Nummer zehn und elf (12. und 44., Foulelfmeter) der Matchwinner. Nach der Roten Karte für Moritz Kuhn nach einer Notbremse (60.) spielten die Gäste in Überzahl, in der Schlussphase verlor Wiesbaden auch noch Dennis Kempe mit Gelb-Rot (83.).

1860 führte nach Treffern von Keanu Staude (1.), Merveille Biankadi (37.) und Dennis Dressel (45.+2) schon zur Pause komfortabel mit 3:0, Sascha Mölders legte nach (64.). Die Magdeburger Tore erzielten Baris Atik (45.) und Jürgen Gjasula (90.+2, Foulelfmeter).