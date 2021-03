Barcelona mit Angebot für Rapids Demir?

GEPA pictures/ Michael Meindl

In Barcelona will man offenbar für Rapid-Talent Demir tief in die Tasche greifen

Es gibt eigentlich keinen Topklub, der nicht mit einer Verpflichtung von Rapid-Edeljuwel Yusuf Demir in Verbindung gebracht wird. Zuletzt sorgte ein "ESPN"-Bericht über ein angebliches Barcelona-Interesse für Aufsehen, die "Krone" geht nun einen Schritt weiter.

>> Liveticker: Rapid Wien gegen TSV Hartberg

Vor wenigen Tagen berichtete "ESPN" über ein angebliches Interesse des FC Barcelona an Rapid Wien-Talent Yusuf Demir. Auch andere Topklubs wie die beiden Großklubs aus Manchester und die deutschen Spitzenmannschaften Bayern München und Borussia Dortmund sollen ein Auge auf den 17-jährigen Überflieger geworfen haben. Demirs Vertrag läuft mit Sommer 2022 aus, will Rapid also noch finanziell von ihrem Edeljuwel profitieren, heißt es entweder jetzt verkaufen oder doch noch eine Vertragsverlängerung rausschlagen.

Ablösesumme zwischen sechs und acht Millionen Euro?

Im Winter fühlten die Katalanen angeblich schon bei Rapid vor, der Chelsea FC soll mit einem Angebot von über 2,5 Millionen Euro für den variablen Offensivspieler bei den "Grün-Weißen" abgeblitzt sein, doch laut Informationen der "Krone" will man es in Barcelona noch einmal probieren.

06. Dezember 2020 🔙 : 1️⃣ Arase x 2️⃣ + 1️⃣ Kara = 3️⃣ Tore 💥



Wie lauten eure Tipps für heute Nachmittag? 🧐#SCRTSV #SCR2021 #skrapid pic.twitter.com/fp13xYebus — SK Rapid (@skrapid) 14. März 2021

So befindet sich der Tabellenzweite der Bundesliga offenbar schon in Gesprächen mit dem spanischen Spitzenklub über einen Transfer von Yusuf Demir im kommenden Sommer. Kolportierte Ablösesumme: Sechs bis acht Millionen Euro. In Zeiten der Corona-Pandemie für Rapid ein wichtiger finanzieller Segen, bei dem man in "Wien Hütteldorf" wohl doch ins Grübeln kommen würde.

So viel Geld spülte zuletzt Maximilian Wöber in die Kassen von Rapid, als man das Eigengewächs im Sommer 2017 für rund acht Millionen Euro zu Ajax Amsterdam transferierte. Mittlerweile kickt der 23-jährige Defensivspieler wieder in Österreich, bei Meister Red Bull Salzburg.

>> Siehe auch: ESPN: Barcelona an Rapid-Talent Yusuf Demir dran

red