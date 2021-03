SKN-Frauen bauen Tabellenführung aus

APA

St. Pölten baut die Führung an der Tabellenspitze aus

Die Frauen des SKN St. Pölten haben in ihrem ersten Liga-Auftritt in diesem Jahr ihre Spitzenposition in der Bundesliga ausgebaut. Nachdem die Titelverteidigerinnen am Sonntag beim FFC Vorderland klar mit 5:0 siegten, erreichte USC Landhaus/Austria Wien beim FC Südburgenland nur ein torloses Remis. Der Vorsprung von St. Pölten auf den ersten Verfolger beträgt nun vier Zähler.

Die zuletzt im Champions-League-Achtelfinale gescheiterten "Wölfinnen" haben dazu noch das nächsten Samstag stattfindende Nachtragsspiel gegen Altenmarkt in der Hinterhand.

