Guardiola mit "unglaublichem Respekt" vor Gladbach

Gareth Copley via www.imago-images.de

Pep Guardiola hat große Respekt vor Borussia Mönchengladbach

Teammanager Pep Guardiola von Manchester City hat trotz des 2:0-Erfolgs im Hinspiel vor dem kommenden Gegner Borussia Mönchengladbach gewarnt.

"Jedes Spiel ist anders. Ich habe unglaublichen Respekt vor Gladbach. Sie haben Waffen, und sie wissen, wie sie diese benutzen", sagte der Spanier vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag (21:00 Uhr) in Budapest.

Als Trainer von Bayern München hatte Guardiola von sechs Partien gegen die Borussia nur zwei gewonnen. "Ich kenne die Geschichte von Gladbach. Aber wir fahren nach Budapest, um zu gewinnen", sagte der 50-Jährige.

Guardiola bestätigte zudem, dass der englische Fußball-Nationalspieler Raheem Sterling gegen Gladbach wieder zum City-Aufgebot gehören wird. Sterling (26) hatte am Wochenende beim 3:0 gegen den FC Fulham "aus taktischen Gründen" nicht zum Kader gehört.