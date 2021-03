Ingolitsch mit Knieverletzung länger out

GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Sandro Ingolitsch wird seinem Klub länger fehlen

Nach dem Brutalo-Foul von Austria Wien-Spieler Benedikt Pichler an Sturm Graz-Verteidiger Sandro Ingolitsch herrscht bei den Steirern nun traurige Gewissheit: Der 23-Jährige hat sich eine komplexe Knieverletzung zugezogen und wird seinem Klub rund neun Monate fehlen.

Bittere Nachrichten für den SK Sturm Graz. Wie der Tabellenvierte in einer Aussendung bekannt gibt, hat sich Defensivspieler Sandro Ingolitsch im Bundesliga-Spiel gegen die Wiener Austria das vordere Kreuzband, das Innenband sowie den Meniskus gerissen. In Graz geht man von einer Ausfallzeit von rund neun Monaten aus.

"Die Diagnose ist unglaublich bitter und hat unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Der Verein wird alles tun um Sandro bestmöglich auf dem Weg zurück zu unterstützen. Der gesamte SK Sturm wünscht ihm von Herzen alles Gute für die OP und gute und schnelle Besserung", so Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Sandro #Ingolitsch erleidet eine komplexe Knieverletzung und wird uns für einige Monate nicht zur Verfügung stehen.

Wir wünschen unserer Nummer 24 viel Kraft und Energie auf dem Weg zurück! 🖤 #sturmgraz #comebackstronger



ℹ️ https://t.co/cx6TE2f7J2 pic.twitter.com/BJ8sdxClwo — SK Sturm Graz (@SKSturm) 15. März 2021

Ingolitsch war am Sonntag im Bundesligaspiel in der 57. Spielminute von Austrias Angreifer Benedikt Pichler mit voller Wucht am Knie getroffen worden und wurde sofort danach ins Unfallkrankenhaus gebracht. Der Austrianer sah für das Vergehen auch die rote Karte. Ingolitsch war in dieser Saison bisher Stammspieler und stand in 16 Bundesligapartien in der Startelf.

