Hannovers Haraguchi auf Schalke gehandelt

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Genki Haraguchi wird beim FC Schalke 04 gehandelt

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison ist der FC Schalke 04 offenbar bei Hannover 96 fündig geworden. Mittelfeldspieler Genki Haraguchi passt mit Abstrichen ins Beuteschema des abgeschlagenen Bundesliga-Schlusslichts.

Mit einem Klassenverbleib im deutschen Oberhaus rechnet beim FC Schalke 04 nahezu niemand mehr. Stattdessen laufen hinter den Kulissen längst die Planungen für die 2. Bundesliga und das Projekt direkter Wiederaufstieg.

Während die Schlagzeilen aktuell von der wieder einmal chaotisch ablaufenden Suche nach einem neuen Sportvorstand und den Gerüchten um Ralf Rangnick dominiert werden, sollen die Kaderplaner um Interims-Sportchef Peter Knäbel am ersten Neuzugang der kommenden Transferperiode arbeiten.

Glaubt man "Bild", könnte es sich dabei um Genki Haraguchi von Hannover 96 handeln. Schalke sei "heiß" auf die Verpflichtung des 29 Jahre alten Japaners, heißt es in einem Bericht des Boulevard-Blatts.

Hannover 96 wohl ohne Chance bei Genki Haraguchi

Haraguchi wäre angesichts seines im Sommer auslaufenden Vertrags wohl sogar für die klammen Knappen zu finanzieren. Dass ein Engagement auf Schalke naturgemäß verlockender ist, als eines in Hannover, steht auch außer Frage - kein Wunder also, dass man bei 96 intern angeblich fest mit einem Abgang Haraguchis rechnet.

Nur im Aufstiegfall hätte der Ex-Bundesligist eine reelle Chance auf eine Verlängerung mit dem laufstarken Profi gehabt, heißt es. Davon ist 96 angesichts von bereits elf Punkten Rückstand auf Tabellenplatz drei allerdings meilenweit entfernt.

Ein mögliches Problem für Schalke: Haraguchi soll in Hannover ein für Zweitligaverhältnisse üppiges Gehalt von mehr als einer Million Euro kassieren. Will er mit den Königsblauen um die Bundesliga-Rückkehr kämpfen, müsste der Routinier in Sachen Entlohnung wohl Abstriche machen.