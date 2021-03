Che Adams gegen Österreich vor Debüt für Schottland

APA (AFP)

Schottland-Debütant Che Adams beim Torjubel vergangene Woche

Che Adams, Stürmer des FC Southampton, steht für die Länderspiele gegen Österreich, Israel und die Färöer erstmals im Kader der Nationalmannschaft Schottlands.

Mit Southampton-Stürmer Che Adams als Debütant geht Schottlands Nationalteam in die kommenden WM-Qualifikationsspiele gegen Österreich (25. März), Israel (28.) und die Färöer (31.). Der in England geborene Adams, der in der Vergangenheit für Englands U20 spielte, hat schottische Vorfahren und entschied sich nach seiner Absage 2019 nun doch für Schottland.

Adams, der in Southampton unter den Fittichen von Coach Ralph Hasenhüttl kickt, habe es seit seinem Wechsel zu den "Saints" 2019 in der Premier League "sehr gut gemacht", begründete Schottlands Teamchef Steve Clarke gegenüber "Sky" seine Wahl. Der 24-jährige Adams hat in der laufenden Saison sieben Tore und vier Assists am Konto.

