Medien: Köln-Interesse an Austria-Trainer Stöger

Landet Peter Stöger wieder in Köln?

Mit der Wiener Austria hat Peter Stöger die Meistergruppe verpasst, dennoch steht der Coach und Sportvorstand der "Veilchen" offenbar bei einem deutschen Bundesligaklub hoch im Kurs. Laut "Sport Bild" soll es sich dabei um seinen Ex-Verein Köln handeln.

Die Meistergruppe kann von der Wiener Austria auch in diesem Jahr nur aus der Entfernung betrachtet werden. Daran konnte auch Peter Stöger nichts ändern, der in der aktuellen Saison Cheftrainer und Sportvorstand in einem ist und mit dem Wiener Bundesligisten nun den Fokus auf den Gewinn der Qualifikationsgruppe legt. Doch in Deutschland ist der 54-Jährige offenbar noch immer ein gefragter Mann, hatte er doch bei seiner Trainerzeit in Köln einige Erfolge feiern können.

Zweite Amtszeit für Stöger in Köln?

Laut einem Bericht der "Sport Bild" soll genau sein Ex-Klub an seinem ehemaligen Erfolgscoach interessiert sein, sollte man sich aufgrund der zuletzt sportlich schwachen Ergebnisse vom aktuellen Trainer Markus Gisdol trennen. Der ist bereits mit dem Kölnern seit über einem Monat ohne Sieg und konnte gerade einmal einen Punkt aus den letzten fünf Spielen holen.

Das Heimspiel gegen Borussia Dortmund könnte so für Gisdol zum Endspiel werden, sollte erneut kein Punktgewinn für den Tabellenvierzehnten herausspringen. Neben Peter Stöger, der bereits von 2013 bis 2017 in Köln arbeitete und das Team in dieser Zeit sogar erstmals in die Europa League führte, sind auch Friedhelm Funkel und Ex-Hertha BSC Berlin-Coach Bruno Labbadia Kandidaten auf das Traineramt in der Domstadt.

Fakt ist: Der Vertrag von Peter Stöger läuft mit kommenden Sommer aus und bis jetzt gab es noch keine Meldung zwecks einer Verlängerung. Der neue Investor möchte Stöger an Bord halten, doch der ehemalige ÖFB-Teamspieler gab sich in der Vergangenheit immer wieder zurückhaltend, betonte aber auch, dass er im März noch eine Entscheidung diesbezüglich fällen möchte.

