Grbić könnte ÖFB-Team gegen Schottland fehlen

Auch Adrian Grbić bereitet dem ÖFB Kopfzerbrechen

Franco Foda muss beim WM-Qualifikationsspiel des ÖFB-Teams gegen Schottland voraussichtlich auf sämtliche Deutschland-Legionäre verzichten. Nun könnte mit Adrian Grbić der nächste Kicker für den Auftakt ausfallen, da die französischen Reisebeschränkungen dazwischen grätschen könnten.

Fehlt Franco Foda beim WM-Qualifikationsauftakt gegen Schottland ein weiterer prominenter Kicker? Muss der ÖFB-Teamchef beim Quali-Start aufgrund der Covid19-Vorschriften wohl schon auf die Legionäre aus Deutschland verzichten, könnte es nun auch bei Angreifer Adrian Grbić eng werden. Denn laut den französischen Corona-Reisebeschränkungen müssen Rückkehrer aus einem Nicht-EU-Land für 14 Tage in Quarantäne. Schottland zählt nach dem Brexit nicht mehr zur EU, weswegen nun Grbić-Klub FC Lorient die Abstellung verweigern könnte, um den Angreifer nicht für einige Zeit zu verlieren.

ÖFB gibt sich bedeckt

Grbić selbst erklärte gegenüber dem "Kurier": "Ich denke, dass ich in Schottland dabei sein kann, aber ich habe noch keine genauen Informationen." Auch der ÖFB gibt sich auf Nachfrage des "Kuriers" noch offen: "Eine Ausnahmeregelung für Adrian Grbić ist laut jetzigem Wissensstand unter Einhaltung gewisser Rahmenbedingungen realistisch."

Dass es aber anders gehen kann, zeigt das Beispiel Kasper Dollberg, der von seinem Klub OGC Nizza keine Freigabe für das Spiel von Dänemarks Nationalmannschaft in Israel bekommen hat. Auch hier versucht der dänische Verband eine Freigabe für den in Frankreich aktiven Stürmer zu erwirken.

Ein Fehlen von Adrian Grbić gegen die Schotten wäre schon ein harter Schlag, mit vier Toren in sieben Einsätzen für die österreichische Nationalmannschaft legte der Frankreich-Legionär einen sehr passablen Start in seiner Nationalteamkarriere hin und wäre in Schottland im Angriff wohl fix gesetzt.

