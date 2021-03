Nur auf Abruf: Werder-Legionär Schmid enttäuscht

APA (dpa)

Romano Schmid hat sich Hoffnungen über eine Einberufung gemacht

Romano Schmid von Werder Bremen hat sich enttäuscht über seine Nicht-Nominierung für die nächsten Länderspiele der österreichischen Nationalmannschaft gezeigt. "Es ist ein 43-Mann-Kader. Natürlich kann ich sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, nur auf Abruf dabei zu sein", sagte der 21-jährige Steirer am Mittwoch in einer digitalen Medienrunde in Bremen.

"Ich bin richtig happy, wenn es irgendwann mal klappt mit dem A-Nationalteam. Ich habe alles dafür gegeben, dass ich diesmal dabei bin. Das hat leider nicht funktioniert." Der Offensivspieler wurde stattdessen für die ÖFB-U21-Auswahl berufen.

Schmid kam vor dieser Saison vom WAC zu Werder. Nach einigen Startschwierigkeiten wurde er seit der zehnten Runde in jeder Bundesliga-Partie der Bremer eingesetzt. "Für mich war klar, dass ich eine gewisse Zeit brauche, um Fuß zu fassen. Jetzt bin ich drin. Und jetzt will ich auch in dieser Mannschaft drinbleiben", sagte er.

