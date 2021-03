Interesse an Schalke-Stürmer Hoppe?

Christopher Neundorf/Kirchner-Media/pool

Hoppe besitzt beim FC Schalke 04 einen Vertrag bis 2023

Matthew Hoppe hat erst kürzlich einen Vertrag bis 2023 beim FC Schalke 04 unterzeichnet. Dennoch kursieren Spekulationen, der US-Amerikaner könnte den Revierklub im Sommer verlassen. Nun sorgt zudem ein Tweet für Wirbel im Netz.

Geht es nach dem US-amerikanischen Sportjournalisten Grant Wahl soll mittlerweile eine ganze Reihe an Klubs am 20 Jahre alten Stürmer der Königsblauen interessiert sein. Demnach bereiten sich allen voran Ajax Amsterdam und die PSV Eindhoven auf einen Sommer-Transfer vor.

Darüber hinaus sollen mehrere Top-Klubs aus England und Deutschland die Fühler nach Hoppe ausgestreckt haben. Weitere Details nannte Wahl nicht.

Hoppe schaffte in der laufenden Saison den Durchbruch als Profi. Der junge Kalifornier kam 2019 zu den Knappen, seine Ausbildung begann einst bei LA Galaxy. In nunmehr 15 Bundesliga-Einsätzen erzielte Hoppe fünf Tore - allesamt zwischen dem 15. und 17. Spieltag.

Für Unmut bei einigen Schalke-Anhängern hat anschließend die Reaktion von Matthew Hoppes Mutter Anna gesorgt, die auf Wahls Beitrag auf Twitter antwortete und Kritik an der Schalker Spielweise übte. "Vielleicht würde er dann öfter den Ball bekommen ... Bin mir sicher, dass viele Klubs hinter ihm her sind", heißt es in dem mittlerweile gelöschten Tweet. Eine Äußerung, die nicht bei allen Schalke-Fans im Netz gut ankam.

Matthew Hoppe hatte indes im Februar bei "Sport1" noch erklärt, "unabhängig von der Liga" beim FC Schalke 04 bleiben zu wollen. Für ihn stehe vielmehr im Vordergrund, dass er für die weitere Entwicklung auf Einsatzzeiten kommt.

Neu-Trainer Dimitrios Grammozis hatte den Youngster in seinen beiden ersten Spielen als Schalke-Verantwortlicher eingesetzt. Beim 0:0 gegen Mainz 05 stand er in der Startelf, wurde dann nach rund einer Stunde ausgewechselt. Beim 0:5 gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen 25. Spieltag kam Matthew Hoppe in der Schlussphase für Benito Raman ins Spiel.