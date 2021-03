PSG gewinnt das Cup-Duell gegen Lille

APA (AFP)

Traf doppelt im Cup: Weltmeister Kylian Mbappé

Im französischen Cup hat das Los die derzeit stärksten Mannschaften der Meisterschaft schon im Achtelfinale zusammengeführt. Titelverteidiger Paris Saint-Germain besiegte am Mittwoch daheim den Ligue-1-Leader Lille 3:0.

Mauro Icardi und Kylian Mbappe per Elfmeter erzielten die Tore in der ersten Halbzeit. Mbappe setzte in der Nachspielzeit auch den Schlusspunkt. In der Meisterschaft liegt Lille nach 29 von 38 Runden drei Punkte vor PSG.

