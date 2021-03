Rückkehr? Ribéry hält sich bedeckt

Alessandro Garofalo/LaPresse via www.imago-images.

Franck Riberý spielte zwölf Jahre lang für den FC Bayern

Franck Ribéry hat seine erfolgreichste Zeit als Profifußballer in der Bundesliga erlebt, mit dem FC Bayern feierte er zahlreiche Erfolge. Eine Rückkehr nach Deutschland kann sich der Franzose zwar vorstellen, vorerst hält er sich jedoch bedeckt.

"Ich vermisse die Bundesliga natürlich", bekannte Franck Ribéry bei "Sky" und blickte dabei vor allem auf seine Zeit in München zurück: "Ich hatte bei Bayern meine beste Zeit, habe dort viel gewonnen."

Ribéry verließ den deutschen Rekordmeister im Sommer 2019 nach zwölf gemeinsamen Jahren in Richtung Italien. In Florenz läuft sein Vertrag nun im Sommer aus. "Ich glaube, dass meine Priorität hier in Florenz liegt, ich bin hier zufrieden. Wir haben noch einige Spiele und wir brauchen die Punkte. Ich will dem Verein helfen, aber um sich Gedanken für die Zukunft zu machen, ist es noch etwas zu früh."

Zuletzt waren Spekulationen aufgekommen, nach denen Eintracht Frankfurt an einer Zusammenarbeit mit dem 37-Jährigen interessiert sei.

FC Bayern: Ribéry hält große Stücke auf Sané

Der 81-fache französische Nationalspieler hat sich zudem zur aktuellen Situation beim FC Bayern geäußert. Ribéry zeigte sich überzeugt davon, dass sein Ex-Klub auch in diesem Jahr die Champions League gewinnen kann. Hansi Flick habe "viele gute Spieler im Kader, auch auf der Bank. Das ist wichtig."

Angesprochen auf einen seiner Nachfolger auf den offensiven Flügel, Leroy Sané, kam der 86-malige Bundesliga-Torschütze regelrecht ins Schwärmen. "Ich freue mich für ihn und für die Bayern. Als er nach München gekommen ist, war es vielleicht zu Beginn etwas schwierig für ihn, der Druck war groß. Man darf aber nicht vergessen, dass er lange verletzt war. Da braucht man Zeit. Jetzt läuft es aber viel besser, er ist ein wichtiger Spieler für die Bayern."