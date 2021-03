Austrias Poulsen über seine Rückkehr nach Wien

GEPA pictures/ Philipp Brem

Andreas Poulsen steht in diesem Frühjahr erneut für Austria Wien auf dem Spielfeld

Anfang Februar holte die Wiener Austria aufgrund der schweren Verletzung von Markus Suttner mit Andreas Poulsen einen alten Bekannten leihweise zurück an den Verteilerkreis. Doch eine Verletzung nach nur zwei Einsätzen bremste den Dänen aus, der nach seinem Comeback nun voll angreifen will.

Bereits im letzten Frühjahr schnürte Andreas Poulsen leihweise seine Schuhe für den FK Austria Wien, ehe er im Sommer wieder zu seinem Stammklub Borussia Mönchengladbach zurückkehrte. Nach der schweren Verletzung von Routinier Markus Suttner Anfang Februar reaktivierte die Austria den dänischen Nachwuchsspieler und holte ihn erneut für ein halbes Jahr nach Wien-Favoriten zurück.

Für Poulsen war dies eine gute Entscheidung, wie er im Gespräch auf der Vereinsseite sagt: "Zurück zur Austria zu kommen war eine gute Option für mich - das war keine schwierige Entscheidung. Ich kenne den Klub und viele meiner Mitspieler. Ich habe mich dann am Platz auch sehr schnell wieder mit allen verstanden."

"Jetzt bin ich aber wieder voll bereit"

Doch bereits in seinem zweiten Einsatz zog sich der 21-jährige Däne einen Muskelfaserriss zu und musste rund einen Monat pausieren. Gegen Sturm feierte er zuletzt sein Comeback für die "Veilchen" und will nun wieder angreifen: "Nach der Partie gegen Salzburg habe ich mich schon darauf gefreut, viele Spiele für die Austria machen zu können. Die Verletzung war dann sehr enttäuschend. Jetzt bin ich aber wieder voll bereit."

Ihr habt Patrick Pentz zum Spieler des Monats Februar 2021 gewählt! Unser Torhüter gewinnt die Wahl mit 62 Prozent, gefolgt von Eric Martel mit 11% und Erik Palmer-Brown mit 8%.#faklive pic.twitter.com/VIlSjLmCrp — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 17. März 2021

Bei seinem Stammklub Borussia Mönchengladbach hat der dänische U21-Nationalspieler zuletzt einen schweren Stand, im Herbst musste er eine Schulterverletzung auskurieren, kämpfte sich aber immerhin ein paar Mal in den Spieltagskader der "Fohlen". Auch bei den Champions League-Spielen gegen Real Madrid und Inter Mailand saß Poulsen zumindest auf der Bank.

"Ich denke, ich habe mich im Training recht gut geschlagen - deshalb war ich dann bei diesen Spielen auch dabei. Das war schon eine coole Erfahrung, aber mein großes Ziel ist natürlich, dass ich spiele", gibt sich Poulsen kämpferisch. Im März steht für den dänischen Profi auch die Vorrunde der in zwei Teilen aufgeteilten U21-EM an, wo er mit dem Nationalteam in der Gruppenphase auf Frankreich, Island und Russland trifft. "Ich freue mich auf die Endrunde und auf großartige Spiele gegen Top-Teams", so Poulsen, der rechtzeitig vor dem ersten Qualifikationsgruppenspiel in Wien zurückerwartet wird.

red