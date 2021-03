Corona: Spiel- und Trainingstopp bei Inter

APA (AFP)

Stefan de Vrij ist unter den positiv Getesteten

Der italienische Meisterschaftsleader Inter Mailand muss einen viertägigen Trainingsstopp einlegen und darf nicht zum Serie-A-Spiel am Samstag gegen Sassuolo antreten. Die lokalen Behörden reagierten mit der Anordnung auf weitere positive Coronavirus-Tests beim Tabellenführer. Nach Danilo D'Ambrosio und Samir Handanovic wurden auch Stefan de Vrij und Matias Vecino positiv getestet, teilte der Club am Donnerstag mit.

Bis auf Weiteres müssen auch die Internationalen, die am Sonntag zu ihren Nationalteams stoßen hätten sollen, beim Klub bleiben. Am Montag soll die gesamte Mannschaft erneut getestet werden. Inter führt die Liga mit neun Punkten Vorsprung auf den Lokalrivalen AC Milan und zehn auf Titelverteidiger Juventus Turin an.

📑 | COMUNICATO@Stefandevrij e @vecino sono risultati positivi al Covid-19: l'ATS di Milano ha predisposto il divieto di disputa di #InterSassuolo in programma sabato 20 marzo 2021 👇 https://t.co/jlPRsFzXkL — Inter (@Inter) 18. März 2021

