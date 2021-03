Hütter rätselt über Torflaute von Jović

Jan Huebner

Für Luka Jović läuft es aktuell nicht nach Wunsch

Die Rückkehr von Luka Jović wurde bei Eintracht Frankfurt mit Begeisterung aufgenommen. Sein Doppelpack bei seinem Liga-Comeback ließ Verein und Fans ins Euphorie ausbrechen, doch zuletzt tat sich der serbische Stürmer schwer. Coach Adi Hütter versucht die Gründe dafür zu finden.

Nach der Leihrückkehr von Luka Jović von Real Madrid zu Eintracht Frankfurt war die Euphorie in der hessischen Stadt groß. Sein Doppelpack beim Bundesliga-Comeback gegen Schalke 04 untermauerte die Hoffnungen in den serbischen Stürmer, doch seitdem stottert der Angriffsmotor des 23-Jährigen ordentlich. Nur ein weiterer Treffer gelang ihm anschließend in neun weiteren Bundesligaspielen. In den letzten sieben Partien konnte er gar nicht mehr anschreiben.

Wenige Spielzeit als Grund?

Sein Coach Adi Hütter rätselt über die Torflaute seines Starstürmers, mutmaßt aber schon über einen Gedanken: "Vielleicht sind es die Spielminuten. Luka ist ein Spieler, der zu mehr Torchancen kommt, wenn er 80, 90 Minuten spielt."

Zuletzt kam er gegen RB Leipzig erst in der 72. Spielminute aufs Feld und vergab nach seiner Einwechslung eine Großchance: "Da hat er den Ball nicht so gut mitgenommen, der war ein bisschen eng am Fuß, deshalb konnte er ihn nicht so gut platzieren", so Adi Hütter. Davor war er allerdings beim 1:1-Heimremis gegen VfB Stuttgart trotz Einsatz über 90 Minuten ebenfalls torlos geblieben.

Erschwerend kommt für den serbischen Leihspieler von Real Madrid hinzu, dass sich Sturmkollege André Silva in Topform befindet, sodass es Jović in den letzten Spielen nur auf zwei Startelfeinsätze und fünf Einwechslungen als Joker brachte: "Andre Silva ist gut in Form, mit den Zehnern waren wir gut unterwegs."

Im Bundesligaspiele gegen Union Berlin wird Jović erneut die Chance bekommen, seinen Torbann zu durchbrechen. Das wird auch wichtig sein, will die Eintracht den Traum Champions League in dieser Saison zur Realität machen.

