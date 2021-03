Soll die Champions League ab 2024 aussehen

motivio via www.imago-images.de

In der Champions League stehen große Veränderungen bevor

Lange Zeit wurde immer wieder über eine Reform des aktuellen Champions League-Modus diskutiert, im Jahr 2024 soll es dann schließlich so weit sein. Der "Kicker" fasst die wichtigsten Details zur Veränderung der Königsklasse zusammen.

>> Die Ergebnisse des Champions League-Achtelfinales im Überblick

Seit längerer Zeit bahnen sich große Veränderungen in der Champions League an. Nicht alle sind über die kommenden Neuerungen glücklich, viele Entscheidungen bleiben umstritten. Ab der Saison 2024/25 soll es aber so weit sein und die Königsklasse einer großen Renovierung unterzogen werden. Der "Kicker" fasst die wichtigsten Details zur kommenden Reform zusammen.

100 Spiele mehr erwartet

Zunächst: Fix ist noch nichts, doch am 20. April will die UEFA bei ihrem nächsten Kongress die Reform der Champions League finalisieren, am 30. März sollen bereits die Eckdaten feststehen. Die größte Veränderung wird den allgemeinen Spielmodus betreffen, so werden künftig 36 statt der bisherigen 32 Teams um die europäische Krone im Fußball kämpfen. Dazu werden sie aber nicht mehr wie bisher auf mehrere Gruppen verteilt, sondern werden alle gemeinsam in einer Liga antreten.

Nach jetzigem Stand soll es dabei nach dem sogenannten "Schweizer Modell" ablaufen: Jede Mannschaft wird in der Vorrunde zehn Spiele absolvieren, die Gegner werden vorab aus vier Setztöpfen gelost werden. Die besten acht Mannschaften dieser 36 Teams-schweren Liga kommen direkt ins Achtelfinale, die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 machen sich dann in einer neuen Play-off-Runde die restlichen Achtelfinal-Tickets aus.

Das bedeutet auch, dass es ab dieser Spielzeit mehr Champions League-Spiele geben wird und dass sind gar nicht mal so wenig. Besteht die Königsklasse ab der Gruppenphase aktuell aus 125 Begegnungen, werden es ab 2024 mit 225 gleich 100 mehr sein. Die zusätzlichen Runden sollen im Dezember und Jänner ausgetragen werden. Wer die zusätzlichen vier Champions League-Plätze erhalten soll, ist noch offen. Frankreich soll offenbar einen weiteren Starter bekommen, zudem wird über ein weiteres Ticket an einen Meister aus einer kleineren Liga diskutiert.

Kritik von kleineren Ligen und Fans

Die European Club Association hingegen will die Tickets an zwei Nachrücker aus einer neuen Zehnjahreswertung der UEFA geben. Damit sind namhafte Klubs gemeint, die in der Vergangenheit international gut abgeschnitten haben, aber sich über die Liga nicht für die Königsklasse qualifizieren konnten. Der Liverpool FC wäre hier momentan ein aktuelles Beispiel dafür, da sie in der Premier League nur auf dem sechsten Rang liegen.

Fans und vor allem kleinere Ligen sehen die Pläne kritisch, da wieder einmal die großen Vereine am meisten profitieren und die Champions League zu einer geschlossenen Gesellschaft verkommen könnte. Die Zuseher befürchten durch die massiv erhöhte Anzahl an Spielen zudem ein fußballerisches Überangebot. Auch die Europa League soll einer ähnlichen Reform unterzogen werden.

Bislang steht die anstehende Reform noch nicht fix, doch die Pläne der europäischen Klubs sind klar: Mehr Spiele in der Champions League bedeuten auch mehr Geld. Das UEFA-Exekutivkomitee wird in den nächsten Wochen über das Vorgehen tagen, doch aktuell sieht es sehr danach aus, dass man sich ab 2024 auf eine völlig veränderte Champions League einstellen muss.

red