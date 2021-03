Wie es Ortega aufs Bayern-Radar geschafft hat

Alex Gottschalk/POOL

Stefan Ortega wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Stefan Ortega sticht bei Arminia Bielefeld heraus. Der spielstarke Schlussmann soll sogar das Interesse des Rekordmeisters auf sich gezogen haben.

Es ist seine erste Saison im deutschen Oberhaus, und Stefan Ortega stellt vor dem Schlussspurt zufrieden fest: "Inzwischen habe ich mich in der Liga etabliert." Nicht wenige behaupten, der Torhüter von Arminia Bielefeld zähle gar zu den besten Spielern auf seiner Position. Das weckt Begehrlichkeiten - bei Ortega selbst sowie bei anderen Klubs.

"Generell setze ich mir persönliche Ziele. Die Bundesliga war eines, das habe ich jetzt geschafft", sagte der 28-Jährige in dieser Woche im Interview mit dem Fachmagazin "kicker" und ergänzte erfrischend ehrlich: "Wenn sich die Chance auf internationale Spiele bietet, möchte ich sie nutzen."

Im Klartext bedeutet dies: Ob Ortega auch in der kommenden Spielzeit zwischen den Pfosten des Aufsteigers steht, ist mehr als fraglich. Der Vertrag des Keepers läuft noch bis 2022.

Wenn die Arminia an Ortega also noch etwas verdienen möchte, müsste sie ihn in diesem Sommer ziehen lassen. Zu den interessierten Klubs soll Medienberichten zufolge sogar Bayern München zählen.

Beim Rekordmeister stünde für Ortega, ein Abgang der aktuellen Nummer zwei Alexander Nübel vorausgesetzt, hinter Kapitän Manuel Neuer jedoch nur der Stammplatz auf der Bank zur Verfügung - eine abschreckende Vorstellung?

"Gute Frage. Ich würde wohl immer das Angebot vorziehen, wo ich die Chance habe, zu spielen. Aber wir reden von Bayern München, einem der besten Vereine weltweit. Am Ende ist es auch eine Frage der Abwägung", entgegnete Ortega.

Erfahrung in München hat der gebürtige Caldener bereits, von 2014 bis 2017 verließ Ortega Ostwestfalen für ein Engagement beim TSV 1860 das erste und bislang einzige Mal in seiner Laufbahn. Anschließend kehrte er zurück und stieg mit der Arminia als Leistungsträger auf.

Die Gerüchte um seine Person nehme er natürlich wahr und "höre das auch gerne", gab der Keeper zu: "Aber natürlich bleibt es dabei: Nicht ich, sondern wir alle zusammen wollen hier in Bielefeld die Liga halten. Danach kann man sich über alles Gedanken machen, mit Zeit und Ruhe."

Ortega "wie ein weiterer Feldspieler"

Gute Reflexe auf der Linie, fußballerische Klasse und damit verbunden eine starke Spieleröffnung - all diese Fähigkeiten zeichnen Stefan Ortega Moreno aus.

Der begehrte Schlussmann mit dem feinen Fuß spielt mit Abstand die meisten Pässe aller Torhüter in der Bundesliga, auch die Statistik der gehaltenen Bälle führt der mit 1,85 Meter Körpergröße eher kleine Ortega an.

Der Keeper, der auch in der Kabine als Mann klarer Worte gilt und jüngst seine Mitspieler sogar öffentlich kritisierte, sei "wie ein weiterer Feldspieler", sagte zuletzt Trainer Florian Kohfeldt von Werder Bremen über die fußballerischen Qualitäten des Keepers. Ein Lob, das sonst nur Manuel Neuer zu hören bekommt.

Vielleicht kann sich der Welttorhüter schon bald im Training selbst von Ortegas Qualitäten überzeugen.