Foda über Demir: "Sehe riesiges Potenzial"

Geht da was in Glasgow für Yusuf Demir?

Im Zuge der ÖFB-Pressekonferenz zum Schottland-Spiel geriet Teamchef Franco Foda Freitagnachmittag auch kurz ins Schwärmen über Rapid-Talent Yusuf Demir.

"Er ist ein junger, sehr talentierter Spieler. Klar ist er noch kein absoluter Stammspieler bei Rapid. Trotzdem sehe ich in ihm riesiges Potenzial. Er hat in vielen Spielen, wo er reinkam, neue Impulse gegeben", so Foda.

Es hänge nun von Demir ab, wie er sich bei den Trainingseinheiten präsentiere, ob er schon gegen Schottland für Österreich auflaufen darf.

Kara hat gute Karten

Einen "sehr positiven, aufgeweckten Eindruck" mache auch Rapids Stürmer Ercan Kara am Telefon. Ein Treffen sei nicht zuletzt aufgrund der Pandemie noch nicht möglich gewesen.

"Er ist sehr robust, kann Bälle gut halten, ist in der Box immer gefährlich und hat eine gute Nase für Spielsituation. Es, kommt nicht von ungefähr, dass er so viele Tore erzielt hat", weiß Foda.

Als einziger echter Mittelstürmer im 43-Mann-Kader (Adrian Grbić kriegt keine Freigabe) hat Kara wohl gute Chancen auf sein Länderspieldebüt.

