Bayern-Frauen nach 23. Sieg im Pokal-Halbfinale

BEAUTIFUL SPORTS/Julien Christ via www.imago-image

Große Freude bei den ÖFB-Mädels Wenninger (Mitte) und Zadrazil (rechts)

Das Frauenteam des FC Bayern München hat das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht.

Der Tabellenführer der deutschen Bundesliga setzte sich am Freitagabend im Viertelfinale beim Tabellendritten TSG 1899 Hoffenheim mit 2:1 durch und gewann damit mit Kapitänin Carina Wenninger und Sarah Zadrazil auch das 23. Pflichtspiel in der laufenden Saison.

Bei Hoffenheim spielten Nicole Billa und Katharina Naschenweng durch, Laura Wienroither wurde in der 81. Minute eingetauscht.

Mittwoch geht es für Wenninger und Co. in der UEFA Women's Champions League mit dem Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Rosengård weiter. Der SKN-Bezwinger hat in der Hauptrunde in vier Spielen 21 Tore geschossen und ist wohl der erste Gradmesser für die Bayern.

apa/red