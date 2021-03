Lafnitz kassiert Last-Minute-Ausgleich

GEPA pictures/ Michael Riedler

Gantschnig (hinten) auf Tuchfühlung mit Kienzer

Der SV Lafnitz hat seine Tabellenführung in der 2. Liga nur leicht ausgebaut. Die Steirer mussten sich aufgrund eines späten Ausgleichstreffers am Freitagabend im steirischen Duell in Graz beim GAK mit einem 1:1-Remis begnügen und liegen nun fünf Punkte vor Verfolger FC Liefering.

Die Partie der "Jungbullen" in Grödig gegen den FC Juniors Oberösterreich wurde wegen starken Schneefalls nach 15 Minuten abgebrochen und wird neu ausgetragen. Das war kein Einzelfall.

Die Partie SKU Amstetten gegen Blau-Weiß Linz wurde nach 37 Minuten beim Stand von 1:0 für die Oberösterreicher ebenfalls wegen der Unbespielbarkeit des Platzes aufgrund von starkem Schneefall abgebrochen.

Die Begegnung SV Horn - Young Violets Austria Wien konnte erst gar nicht angepfiffen werden. Nachtragstermine wollte die Liga "schnellstmöglich" bekanntgeben, wie sie am Freitagabend verlautete. Somit konnte in der 19. Runde vorerst nur in der Steiermark gespielt werden. In der zweiten dort durchgeführten Partie setzte sich Gastgeber Kapfenberger SV dank eines Treffers von Levan Eloshvili (23.) gegen den FAC 1:0 durch.

Zum vermeintlichen Matchwinner für Lafnitz avancierte David Schloffer mit seinem Tor in der 71. Minute. Die Hausherren wurden für ein starkes Finish aber noch belohnt, Ex-Bundesliga-Kicker Martin Harrer sicherte seinem Team noch einen Punktgewinn. Der Leader hat damit nur zwei der jüngsten fünf Spiele gewonnen. Der Abstand auf den GAK beträgt nach wie vor zwölf Zähler.

Die Grazer sind eines jener Teams, die mit einem Aufstieg in die Bundesliga spekulieren. Lafnitz kann hingegen wie Liefering und auch der Dritte Blau-Weiß Linz nicht ins Oberhaus aufsteigen. Der GAK ist zwei Zähler hinter dem Vierten Austria Klagenfurt Fünfter. Für einen Fixaufstieg muss man die Saison unter den Top zwei der Tabelle beenden, sonst müsste man gegen das Bundesliga-Schlusslicht Relegation spielen.

