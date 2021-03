Stimmen: "Das war einfach herausragend"

kolbert-press/Christian Kolbert via www.imago-imag

Hansi Flick war mit dem Auftritt des FC Bayern mehr als zufrieden

Zufriedene Leipziger, ein rundum glücklicher FC Bayern: Die Stimmung bei den beiden deutschen Spitzenmannschaften könnte vor dem direkten Duell kaum besser sein. Ein bisschen anders sieht es im Lager des BVB aus. Die Stimmen zur Bundesliga:

1. FC Köln - Borussia Dortmund 2:2

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Wir hatten keinen guten Start, aber danach haben wir nicht den Kopf verloren und kontrolliert Fußball gespielt: Defensiv stabil und mit gutem Umschaltspiel nach vorne. Zum Zeitpunkt der Führung war das Spiel eher auf unserer Seite, aber Haaland kannst du nicht über 90 Minuten verteidigen, das schafft momentan keine Mannschaft der Welt. Weil der Ausgleich so spät fällt, ist es schade für uns. Aber insgesamt können wir mit einem Punkt gegen Dortmund leben."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Am Ende ist das ein gerechtes Unentschieden, auch wenn wir deutlich bessere Torchancen hatten. Aber die Leistung war einfach nicht gut. Wir haben die Kontrolle aus der Hand gegeben, hatten Unsauberkeiten im Aufbau, zwischendurch wurde gefühlt Basketball gespielt: Es ging ohne Kontrolle hin und her. Das ist ein kleiner Rückschlag für uns, der sich in der Trainingswoche nicht angedeutet hatte. Die Zukunft muss zeigen, wie wir damit umgehen."

Eintracht Frankfurt - Union Berlin 5:2

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Es ist ein Spiel, wo man viel analysieren muss. Gerade in der ersten Halbzeit war es mit dem Ball angesichts der Ausfälle toll. Zweite Halbzeit haben wir zu viele Chancen zugelassen, das hat mir überhaupt nicht gepasst. Wir haben einen sehr guten Kevin Trapp gebraucht. Am Ende des Tages haben wir die drei Punkte und das ist das, was zählt."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Ein verrücktes Spiel. Erste Halbzeit haben wir ohne Organisation und Kompaktheit gespielt. Dann kriegst du drei Tore in sechs Minuten und läufst hinterher. In der zweiten Halbzeit sind wir zu großen Möglichkeiten gekommen und hätten eigentlich den Anschluss nochmal machen können. Dann wäre das Spiel sicher nochmal interessant verlaufen."

Werder Bremen - VfL Wolfsburg 1:2

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Unser Auftritt war in Ordnung bis gut. Man muss auch sehen, dass unser Gegner eine Topleistung gebracht hat. Die Gegentore sind sehr unglücklich gefallen. Am Ende wäre der Ausgleich für uns aus meiner Sicht nicht unverdient gewesen."

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "Ich bin sehr, sehr zufrieden, auch weil wir kaum eine klare Torchance zugelassen haben. Wie hätten die Partie früher entscheiden müssen, aber unser Sieg war völlig verdient. Nur am Anfang hatten wir ein paar Probleme, aber Bremen ist ja auch kein leichter Gegner.

Bayern München - VfB Stuttgart 4:0

Hansi Flick (Trainer Bayern München): "Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Die Tore, wie sie herausgespielt wurden - das war einfach herausragend. Wir haben den Gegner trotz Unterzahl noch ausgespielt, das war einfach herausragend. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit und werden uns dann intensiv auf Leipzig vorbereiten."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir sind gut ins Spiel reingekommen, waren sogar dominant und haben guten Fußball gespielt. Nach der Roten Karte ist entweder das Gefühl aufgekommen, das Spiel gewinnen zu müssen oder, dass es von alleine läuft - beides ist nicht gut. Bayern München ist in der Lage, eine Mannschaft zu bestrafen, wenn man nur wenige Prozent weniger macht. Wir haben Lehrgeld bezahlt."

Arminia Bielefeld - RB Leipzig 0:1

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Die Situation direkt nach der Pause ärgert uns schon. Da waren sie sofort da und haben zugebissen, das macht ihre Klasse aus. Wir hatten die eine oder andere Chance, haben sie aber nicht genutzt."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Wir sind zufrieden. Es war nicht einfach, weil der Gegner sehr tief gestanden hat. Beim Tor haben wir schnell und geradlinig gespielt. Es war kein Feuerwerk, aber wir waren souverän und haben das gut gemacht."

Markus Krösche (Sportdirektor RB Leipzig): "Ich glaube, dass wir es unnötig spannend gemacht haben. Aber Bielefeld hat leidenschaftlich verteidigt."